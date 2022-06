Jason Newsted, exbajista de Metallica, confiesa que no entendió el St. Anger

También dice que no ha escuchado nada de Metallica desde que dejó la banda, pero regresaría con ellos si Lars Ulrich se lo pidiera.

A principios de los dosmiles, Jason Newsted estaba muy frustrado con Metallica. Como vimos en ‘Some Kind Of Monster’, el documental sobre el proceso de grabación del ‘St. Anger’, el bajista no tenía tanta libertad creativa como sus compañeros, además de que quería enfocarse en su proyecto alterno, Echobrain (y estaba cansado de la batalla de Metallica contra Napster, que los convirtió en la banda más odiada del metal). Por otro lado, a James Hetfield no le gustaba la idea de que los miembros de la banda tuvieran proyectos alternos fuera de ella, por lo que Newsted se fue... para nunca volver.

Ahora, en una entrevista para Metal Hammer, le preguntaron a Newsted si ha escuchado música de Metallica después de que dejó la banda. Y él dijo que “nunca”, para después pensarlo mejor y confesar que sí había escuchado una canción de ocho minutos del ‘St. Anger’, y que cuando lo hizo no entendió qué demonios estaba intentando hacer la banda. Newsted se fue de Metallica en 2001, por lo que vio muy poco del proceso creativo del disco que saldría en 2003.

‘St. Anger’ fue un disco controversial: tiene un score de 65 de 100 en Metacritic. Es considerado uno de sus peores trabajos y, con todo y la llegada un bajista tan cool como Robert Trujillo, fue un relativo fracaso. Fue en la época de su lanzamiento que Jason Newsted escuchó “St. Anger” por primera vez:

“Escuché la que grabaron en la cárcel”, dijo. “Escuché una canción con mi papá cuando íbamos en el auto en Michigan, porque la radio sigue muy casada con Metallica, y duró una eternidad. Eran ocho minutos en el radio, y yo pensé: ‘¿Qué demonios están haciendo?’ Con todo respeto, pero yo no lo entendía”.

El bajista dice que tiene “mucho respeto” por la música de extensas canciones, con un tempo agresivo y que requieren de una gran energía. Sin embargo, él dice que ya está “más allá de ese tipo de música”. Aun así, él asegura que regresaría a Metallica si Lars Ulrich se lo pidiera:

“Aún me encanta Sepultura, pero realmente no es como antes. Me encantaría unirme a ellos a tocar ese tipo de cosas si me lo pidieran. Aún hablo con Lars de vez en cuando, y le mando mis proyectos y me apoya mucho. Realmente lo aprecio y respeto su opinión. Si él me llamara y me preguntara si quisiera tocar, diría que sí, pero creo que no le diría que sí a nadie más”.

