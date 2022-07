‘Dear Ben’, la apasionada canción que Jennifer Lopez dedicó a Ben Affleck en el 2002

J.Lo y Ben Affleck regresaron tras 17 años de separación, pues su amor nunca se rompió. Una clara muestra de ello es la canción que le dedicó la cantante en el año 2002.

Jennifer Lopez y Ben Affleck están escribiendo un segundo capítulo en su historia de amor, pues aunque rompieron durante 17 años, se hicieron amigos y durante ese lapso de tiempo se dieron cuenta que su conexión nunca se esfumó pese a que ambos hicieron sus vidas con otras parejas e incluso tuvieron hijos con sus antiguas relaciones.

Esa química especial entre la pareja, surgió desde el primer instante en que se conocieron en el año 2001 durante la filmación de la película ‘Gigli’ y, tiempo después, cuando confirmaron su noviazgo, J.Lo no paraba de demostrar su amor hacia el actor. Tanto así, que mientras derramaba miel por él, la cantante y bailarina le escribió una romántica canción llamada ‘Dean Ben’.

Aunque en el 2003 estuvieron apunto de llegar al altar, en el 2004 terminaron, sin embargo, en el 2022 finalmente su sueño se convirtió en realidad y se casaron en una típica capilla de Las Vegas. Ahora están más que felices disfrutando de su relación y recordando viejos tiempos como cuando J.Lo le escribió una canción.

‘Dear Ben’, la canción que Jennifer Lopez dedicó a Ben Affleck

En noviembre del 2002, J.Lo estrenó su álbum ‘This Is Me… Then’ en donde incluyó la romántica canción para su amado.

La ‘Diva del Bronx’, tomó pluma y papel y en aquel entonces dejó fluir sus sentimientos hacia el actor logrando inmortalizar su amor con una pieza demasiado cute.

‘Dear Ben’ letra completa

Te dejamos con la letra completa de la romántica canción que J.Lo dedicó a su amado, con quien se dio una segunda oportunidad y hasta ya llegó al altar.

I just can’t control myself

I can’t be with no one else

Seems I’m addicted to the way you like to touch me

I don’t think they understand

Why I love at your command

From the words you speak

So deep about it’s need I have to have you

I love you, you’re perfect

A manifestation of my dreams

You make my body feel

About a million different things

I think God made you for me

A mix of passionate fidelities

Baby your so complete

I write this song to let you know

That you will always be

My lust, my love, my man, my child, my friend, and my king

I love you, you’re perfect

A manifestation of my dreams

You make my body feel

About a million different things

Theres no way I’d leave you, it is not a reality

Sometimes I feel like I’m living in a fantasy.

