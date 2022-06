Johnny Depp y Jeff Beck estrenan ‘This Is A Song For Miss Hedy Lamarr’ como parte de su nuevo disco

El actor y guitarrista lanzarán un disco en conjunto que lleva por nombre ‘18′.

Johnny Depp y Jeff Beck han mantenido una buena amistad desde 2016, la cual corroboraron, a finales de mayo, cuando el protagonista de ‘Piratas del Caribe’ apareció por sorpresa en uno de los conciertos del guitarrista inglés en Sheffield City Hall, justo en medio del juicio que enfrentaba con su exesposa, Amber Heard.

A partir de ese momento, la dupla no se ha separado, y Johnny Depp tras haber resultado victorioso del juicio por difamación ha aparecido en los conciertos de Jeff Beck, los cuales terminarán hasta el 25 de julio.

Posterior al problema mediático que Johnny Depp enfrentó por varias semanas, poco a poco está retomando su carrera profesional, sobretodo en la música con un proyecto en especial, el disco ‘18′ junto con su amigo, Jeff Beck, el cual será lanzado el 15 de julio.

De acuerdo al periódico ‘The Guardian’, fue el propio Jeff Beck, quien habló sobre su amistad con Johnny Depp durante su concierto en Gateshead, Inglaterra: “Conocí a este chico hace (varios) años y nunca hemos dejado de reír desde entonces”.

En un comunicado, el músico inglés confesó que desde que conoció a Johnny Depp en 2016 quedó impresionado con su oído musical y con su habilidad para escribir canciones.

Según el sitio Guitarworld.com, el disco ‘18′ ha estado en proceso desde 2019, y éste incluirá covers de bandas como Beach Boys, Killing Joke, The Velvet Underground, entre otros, así como temas originales de Depp como ‘Sad Motherfuckin’ Parade’ y ‘This Is a Song for Miss Hedy Lamarr’, la cual acaba de estrenar en plataformas digitales.

Johnny Depp y Jeff Beck estrenan ‘This Is a Song for Miss Hedy Lamarr’

A través de sus redes sociales, Johnny Depp informó el lanzamiento del tema ‘This Is a Song for Miss Hedy Lamarr’, el cual se dice se convirtió en un catalizador para el álbum ‘18′, pues de acuerdo a Guitarworld.com, Depp le pidió a Beck que tocara la guitarra principal después de haber tocado en ‘Welcome to Bushwackers’ , del álbum ‘Rise’ de Hollywood Vampires en 2019.

Según Jeff Beck, la canción lo impresionó cuando la escuchó por primera vez y se convirtió en una de sus favoritas: “Esa canción es una de las razones por las que le pedí que hiciera un disco conmigo”, notificó en un comunicado.

En el mismo comunicado, el inglés señaló que ‘18′ surgió de un “espíritu juvenil”: “Bromeábamos sobre cómo nos sentíamos de nuevo a los 18, así que ese también se convirtió en el título del álbum”.

El álbum de Johnny Depp y Jeff Beck se llama '18' y estará disponible el 15 de Julio. 🔥#JohnnyDepp #JeffBeck pic.twitter.com/a7s5LK68kV — JDSC🇪🇸/🇬🇧 (@jdepps_crew) June 9, 2022

Por su parte, Johnny Depp mencionó: “Es un honor extraordinario tocar y escribir música con Jeff, uno de los verdaderos grandes y alguien a quien ahora tengo el privilegio de llamar mi hermano”, pues no solo musicalmente sino que también estuvo con el actor en los tiempos más difíciles que enfrentó por sus problemas con Amber Heard.

“Hace años que no tengo otro socio creativo como Depp. Fue una fuerza importante en este disco. Solo espero que la gente lo tome en serio como músico porque es difícil para algunas personas aceptar que Johnny Depp puede cantar rock and roll”, puntualizó Beck.

El disco ‘18′ estará conformado por 13 temas y la ilustración de portada fue diseñada por Sandra, la esposa de Jeff Beck. Estas son las canciones que incluirá:

1. Midnight Walker (Davy Spillane cover)

2. Death And Resurrection Show (Killing Joke cover)

3. Time (Dennis Wilson cover)

4. Sad Motherfuckin’ Parade (Johnny Depp original)

5. Don’t Talk (Put Your Head On My Shoulder) (Beach Boys cover)

6. This Is A Song For Miss Hedy Lamarr (Johnny Depp original)

7. Caroline, No (Beach Boys cover)

8. Ooo Baby Baby (The Miracles cover)

9. What’s Going On (Marvin Gaye cover)

10. Venus In Furs (The Velvet Underground cover)

11. Let It Be Me (The Everly Brothers cover)

12. Stars (Janis Ian cover)

13. Isolation (John Lennon cover)

Letra de ‘This Is a Song for Miss Hedy Lamarr’

Aquí te dejamos la letra en inglés y español del nuevo single de Johnny Depp con Jeff Beck:

Inglés:

This is a song for Ms Hedy Lamarr

Enraged by the [something] that made her a star

Strung on beauty, trapped by its web

She’s a perfect cocoon twined in gold thread

The music is spectacle, the thoughts too pure

The letters of being her exotic galore

Was torn at the seems for daring to dream

It’s so hard to speak when you’re frozen in scream

Yes it’s all that it seems

Feels like a dream

But it’s life, and it’s death.





[Something] like baby’s breath

Don’t believe

Don’t believe

Humans anymore

Don’t believe

I can’t believe

I won’t believe

Humans anymore





So hard to talk when no one will hear

And everyone stares as you quiver in fear

It’s shameful, shameless, painful, painless





This song’s for you Ms Hedy Lamarr

How bright your eyes, those lost white knights

So long ago, so far away

Feels like a dream or a cosmic fiasco





Don’t believe

I don’t believe In humans anymore

Don’t believe

Can’t believe

I won’t believe

Humans anymore

Not anymore





Stripped of belief

A thief is a thief

Who’s gonna stand up

To give you relief

Of all dipossessed

It’s so hard digest

You’ve no right to sit down

If you’re nobody’s guests.





Español:

Esta es una canción para la Sra. Hedy Lamarr

Enfurecida por el [algo] que la convirtió en una estrella

Atado a la belleza, atrapado por su red

Ella es un capullo perfecto entrelazado en hilo de oro

La música es espectáculo, los pensamientos demasiado puros

Las letras de ser su abundancia exótica

Fue desgarrado al parecer por atreverse a soñar

Es tan difícil hablar cuando estás congelado en un grito

Sí, es todo lo que parece

Se siente como un sueño

Pero es vida, y es muerte.





[Algo] como el aliento de un bebé

No creas

No creas

Humanos nunca más

No creas

No puedo creer

No voy a creer en humanos nunca más





Tan difícil de hablar cuando nadie va a escuchar

Y todos miran fijamente mientras te estremeces de miedo

Es vergonzoso, desvergonzado, doloroso, indoloro





Esta canción es para ti Sra. Hedy Lamarr

Que brillantes tus ojos, esos caballeros blancos perdidos

Hace tanto tiempo, tan lejos

Se siente como un sueño o un fiasco cósmico





No creas

Ya no creo en los humanos

No creas

No puedo creer

No voy a creer en humanos nunca más

Ya no





Despojado de la creencia

Un ladrón es un ladrón quien se va a poner de pie para darte alivio

De todos los desposeídos

Es tan difícil de digerir

No tienes derecho a sentarte

Si no has invitado a nadie.

Es así como Johnny Depp hizo su regreso triunfal a la música.





