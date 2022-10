¿Ser fan de Kanye West es una red flag? 5 polémicas del rapero

El artista estadounidense ha tenido una serie de actitudes por las que no entendemos cómo es que sigue teniendo tantos seguidores.

“Es muy difícil ser fan de Kanye West”, es lo que muchos de sus seguidores tuitean cada que el rapero estadounidense se envuelve en una nueva polémica que deja al descubierto su manera de pensar, así como el ser humano que verdaderamente es.

Sabemos que la cultura de la cancelación ha revivido el debate acerca de si está bien separar a la obra del autor, pero aunque Kanye sea considerado uno de los artistas más importantes del Hip-Hop, además de ser un diseñador de moda respetado que trabaja con firmas como Balenciaga, la realidad es que su comportamiento público de los últimos años, nos hace preguntarnos... ¿Cómo es que una persona que trata tan mal a otras y genera discursos de odio sigue teniendo tantos fans?

El hecho de que a través de su música, sus redes sociales y eventos públicos aproveche su fama para difundir discursos misóginos, racistas y egolatras, nos hace pensar por qué debemos seguir alabando el trabajo de este artista que se siente un dios y que aprovecha su fama para pasar como “intocable” a pesar de lo que hace.

Por esta razón enlistamos las polémicas en las que ha estado involucrado Ye.

Las constantes humillaciones a Kim Kardashian

El rapero estuvo casado con la empresaria durante siete años, en los que procrearon cuatro hijos. En todo este tiempo, pasó por encima de su esposa y la humilló en distintas ocasiones, situación que los llevó al divorcio.

De acuerdo con Kim, desde un principio quiso controlarla para que se vistiera como él le decía, por lo que le tiró toda su ropa y él le eligió los nuevos looks que usaría. Incluso aseguró que llegó un momento en el que le pedía consejos de moda todo el tiempo y que la hizo sentir mal cuando asistió a un importante evento.

“Me llamó después (del evento). Me dijo que mi carrera había terminado y luego me mostró una foto de Marge Simpson llevando un look similar”, recordó Kim, que esa noche llevaba algo que nada se parecía, un traje de cuero de color café”.

Posteriormente, cuando Ye anunció su postulación a la presidencia de Estados Unidos, brindó un discurso frente a cientos de personas, en donde además de declararse pro-vida (alguien que está en contra del derecho de las mujeres a abortar), ventiló una historia bastante privada acerca de que él no quería tener a su primogénita y reveló que discutió con Kim para que abortara a North, algo de lo que después de arrepintió.

“Casi mato a mi hija… incluso si mi esposa quiere divorciarse de mí después de este discurso, ella trajo a North al mundo, incluso cuando yo no quería. Ella se levantó y protegió a ese niña”, dijo en aquel entonces.

Como era de esperarse, todo el clan Kardashian se indignó con lo sucedido y Kim quizo separarse después de este discurso.

Comentarios racistas

El rapero usó su cuenta de Instagram durante un largo tiempo en el que se la pasó dirigiendo mensajes de odio a Kim Kardashian, Pete Davidson, Billie Eilish, Kris Jenner, así como a plataformas de música, marcas de moda y más.

La situación llegó a su límite cuando el presentador de Daily Show, Trevor Noah señaló el infierno que estaba viviendo Kim al ser acosada por Kanye.

Por lo que el rapero recurrió a sus redes sociales para publicar un insulto racial dirigido a Noah.

Subtituló una captura de pantalla de una búsqueda de Google donde se define a Noah como un “cómico sudafricano” y lo hizo reemplazando parte de la letra del estribillo de Kumbaya por el epíteto racial. “Todos juntos ahora... ‘K–n baya mi señor k–n baya K–n baya mi señor K–n baya Oooo’ señor K–n baya”, escribió.

Amenazas de muerte

Hace unos meses se hizo oficial el noviazgo de Kim con el comediante Pete Davidson, aunque solo estuvieron juntos algunos meses, Kanye no dejó de acosarlos en todo ese tiempo.

La situación se volvió grave, cuando el rapero lanzó un video musical en el que enterraba vivo a Davidson, algo que fue duramente criticado y tomado como una amenaza de muerte.

White Lives Matter

Hace unos días, Ye fue blanco de críticas al presentar su nueva colección en la Semana de la Moda de París, en la cual lució una camiseta con la leyenda “White lives matter”, la cual es usada por los supremacistas blancos como ataque al movimiento en contra del racismo “Black Lives Matter”.

Algunos asistentes al desfile como Jaden Smith se retiraron debido a que tomaron como una ofensa esta prenda. Además fue duramente criticado y calificado como racista.

Humilló a Taylor Swift

Durante la entrega de los Video Music Awards de 2009, Taylor se llevó el premio a Mejor Videoclip Femenino por su tema “You Belong To Me”. La cantante subió al escenario para agradecer a las distintas personas que la apoyaron, entonces apareció Kanye, le robó el micrófono y dijo que “estaba contento por ella”, pero que “el mejor video era de Beyonce”.

