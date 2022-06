Kate Bush: ¿Cuánto dinero ha ganado por “Running Up That Hill” en Stranger Things?

Afortunadamente, Kate Bush tiene todos los derechos de publicación de su canción y casi todo el dinero de su exitoso tema es para ella.

En 1985, Kate Bush lanzó una canción llamada “Running Up That Hill” como parte de su disco ‘Hounds of Love’. Después de tomar la sabia decisión de irse a vivir al campo y hacer música en su casa de Kent, la cantante compuso ese tema que habla sobre la relación entre un hombre y una mujer y la imposibilidad de ponerse en los zapatos del otro. Pero, ¿y si hubiera manera de hacer un pacto con Dios y cambiar lugares? Eso es lo que dice la canción, una de las más exitosas de mediados de los 80, que revivió en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y también en 2022 gracias a Stranger Things 4.

A partir de la cuarta temporada de la serie ochentera, la canción de Kate Bush volvió a las listas de popularidad y se convirtió en una de las más escuchadas. Y es que esa es la más importante de todo el soundtrack: es la canción favorita de Max y la que *spoiler alert* le ayuda a sobrevivir a las garras de Vecna. Es el poder de la música. También es una de las más populares en TikTok por esa misma razón.

Afortunadamente, la historia de “Running Up That Hill” es también la de una talentosa cantante y compositora que tiene el control sobre su creación. De acuerdo con The Sun, Kate Bush tiene todos los derechos de publicación y licencia de la canción, por lo que casi todo el dinero que ha generado es para ella. Hasta ahora, la artista de 63 años ha ganado más de un millón de dólares en regalías a partir de la serie de Netflix.

La misma Kate Bush ha dicho que no se esperaba el repentino resurgimiento de su música en Stranger Things, pero que ella también es fan de la serie y está muy contenta con el impacto que “Running Up That Hill” ha tenido:

“Puede que hayan escuchado que la primera parte de la fantástica y fascinante nueva temporada salió recientemente en Netflix. Incluye la canción ‘Running Up That Hill’, que recibió todo un nuevo préstamo de vida gracias a los jóvenes fans que aman el show”, escribió. “¡Yo lo amo también! Por esta razón, ‘Running Up That Hill’ volvió a las listas alrededor del mundo y entró al UK chart en el número 8. ¡Es muy emocionante! Gracias a todos los que han apoyado la canción”.





