Kim Petras hace historia y se convierte en la primera mujer trans en ganar un Grammy

Kim Petras hizo historia en la entrega 65 de los premios Grammy: se convirtió en la primera mujer trans en ganar el galardón a Mejor Colaboración por Unholy, que canta a dúo con Sam Smith. En un emotivo gesto, Sam Smith le cedió el micrófono a Petras para que pronunciara su discurso, en el que celebró a las leyendas de la música que durante años han apoyado a la comunidad LGBTTTIQ+.

“Esta canción ha sido un viaje tan increíble, increíble para mí”, dijo ella entre lágrimas. “Y Sam me ha apoyado durante tanto tiempo. Sam amablemente quería que aceptara este premio porque soy la primera mujer trans en ganar este premio”.

Kim dedicó su triunfo a su amiga Sophie, la cantante y DJ trans que falleció en un accidente en 2021. También agradeció a Madonna por ser una fuente de inspiración para su música y algo más. Aquí sus palabras:

Muchas gracias por tu inspiración, Sophie. Te adoro y tu inspiración siempre estará en mi música. Y solo agradezco a todas las increíbles leyendas trans que me abrieron de una patada para que pudiera estar aquí esta noche: Sophie, en especial, mi amiga que falleció hace dos años, quien me dijo que esto sucedería y siempre creyó en mí. Muchas gracias por tu inspiración. Te adoro y tu inspiración estará por siempre en mi música.

Madonna, por luchar por los derechos LGBTQ, tanto, no creo que pueda estar aquí sin Madonna. Mi madre, crecí al lado de la carretera en ninguna parte de Alemania, y mi madre me creyó: que yo era una niña. Y no estaría aquí sin ella y su apoyo. A todos los que creyeron en mí hasta este punto, los quiero mucho. La Academia de Grabación, gracias.

Este es un gran momento para mí. Sam, gracias. Eres un verdadero ángel y un héroe en mi vida, y te amo a ti y a todos los que hicieron la canción también. Chicos, los quiero tanto”.

