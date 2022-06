Kornstreet Boys: La colaboración entre Backstreet Boys y Korn que podría llegar muy pronto

El baterista de Korn asegura que estarían dispuestos a hacer una colaboración con BSB: “Los respetamos mucho”.

Hace poco más de un mes te contamos de la versión de “I Want It That Way”, una de las canciones más famosas de los Backstreet Boys, que hizo nada menos que la banda nu-metalera Korn. Esto ocurrió en TikTok, en medio de la promoción que están haciendo de su disco ‘Requiem’. El cover no solo fue un éxito tal que hasta los BSB lo compartieron y, según ellos, lo amaron: ahora, el baterista de Korn dice que están abiertos a una colaboración con la boy band.

En entrevista con Sick Drummer Magazine, Ray Luzier habló del proceso para hacer el cover de “I Want It That Way”:

“Casi al final, la novia de Jonathan Davis dijo: ‘¿Por qué no hacen la pose que los Backstreet hacían?’. Y nosotros dijimos ‘Oh, está buenísimo, hagamos eso’. Así que fue como de ‘Ray, pon tus manos así' y todo ocurrió en dos minutos. Tomamos la oportunidad y la cosa improvisada que vieron en línea. Obviamente la improvisamos. Podríamos cantarla mejor. Pero solo empezamos a cantar ‘Tell me why...’ y el video empezó a correr. Lo siguiente fue que los Backstreet Boys lo repostearon”.

Y como a los BSB les gustó tanto ese cover improvisado, la banda de Jonathan Davis está abierta a una colaboración con ellos porque, además, les tienen un gran respeto. “Sería muy gracioso”, dijo Luzier. “Porque hemos trabajado con muchos clientes a través de los años, sería muy divertido hacer algo con una banda de pop como esa, porque los respetamos mucho”.

Hay que recordar que ambas bandas, Backstreet Boys y Korn, son contemporáneas: tuvieron su auge a finales de los 90 e inicios de los dosmiles, cuando los adolescentes se dividían entre aquellos que escuchaban nu-metal religiosamente y los que se sabían de memoria la coreografía de “Everybody”. Hoy en día las dos son representantes de una misma época, y sería mágico tener una colaboración entre ambas.

