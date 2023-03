Kris Jenner ya hizo millonarias a sus hijas y ahora se apropia de los reflectores

Le llegó el turno a Kris Jenner de adueñarse de los reflectores, y qué mejor manera que un videoclip que habla, justamente, ¡sobre el valor de las madres!

Kris Jenner no necesita mayor carta de presentación que sus hijas, a las que impulsó para que se convirtieran en las celebridades y empresarias multimillonarias que todos conocemos hoy día.

Es cierto que Kris casi siempre se encuentra detrás de los reflectores, cuidando la imagen de sus retoños y de su legado, por lo que resulta un tanto curioso que esta vez haya decidido aparecer ante cámara en un video musical de Meghan Trainor.

Pero, ¿quién mejor que Kris para ejemplificar a una madre justa aunque con “mano dura”, de lo que más o menos habla el sencillo, y que, al mismo tiempo, se vea igual de resplandeciente que cualquiera de sus hijas desfilando por la alfombra de una gala?

Kris Jenner se apropia de los reflectores en videoclip

Usando un vestido de corte recto en color perla, con mangas y hombreras a juego, su clásico corte de cabello a lo Pixie (aunque con un tinte rubio) y accesorios aparentemente de diamantes, Kris Jenner se convirtió en la protagonista del nuevo clip de Meghan Trainor.

Se trata del video de la canción “Mother”, estrenado este viernes en plataformas digitales, a través del cual se buscó darle la vuelta a la figura materna abnegada y dedicada a los hijos por la de un par de mujeres fuertes, hermosas y exitosas, ya que la maternidad no tiene por qué estar peleada con ninguna de esas cosas.

En cierto sentido, el sencillo reivindica a todas aquellas madres que se han visto “eclipsadas”, sobre todo, por un hijo varón, haciéndoles recordar el respeto y valoración que les deben por haberlos criado.

Justo por eso Kris es pieza clave para el objetivo porque, ¿cómo habría logrado llevar a sus hijas hasta la cima sin haber tenido que enfrentarse a varios hombres malcriados para enseñarles el verdadero ingenio y talento de una mujer?

Podría decirse, incluso, que su participación en la grabación es un auto reconocimiento por su trabajo como madre, manager, guía, tutora y, en algunos casos, amiga de sus 5 hijas, las tres Kardashian y las dos Jenner, al igual que de su hijo, Rob.

Y claro que no lo iba a hacer usando cualquier harapo, no: en otra parte del video también ocupa un vestido de terciopelo negro con cola en corte sirena, gargantilla de diamantes, y un brazalete y reloj a juego, dando a entender que no porque ser madre de 6 tiene que perder el glamour y el estilo.

“Mother”, ¿la respuesta de Meghan Trainor a la maternidad?

En 2021, Meghan se convirtió en madre al dar a luz a su hijo Riley junto a su esposo, la estrella de la franquicia “Mini Espías”, Daryl Sabara, y de hecho ya está en espera de su segundo bebé, así que sabe de lo que habla en referencia a la maternidad.

Sin embargo, esta canción para ella no es una respuesta directa a la maternidad sino, más bien, una carta para aquellos hombres que han menospreciado el trabajo de las mujeres en la industria del entretenimiento, como si se les hubiera olvidado que ellos mismos también nacieron de una mujer que luchó por criarlos.

“¡Estoy más que emocionada de finalmente compartir ‘Mother’ con el mundo! Esta canción es mi respuesta a estar en la industria durante casi una década y aún encontrarme con situaciones en las que me menosprecian o me hacen sentir que mi opinión no es válida.

“Es para cualquiera que se encuentre en una situación en la que sienten que están siendo engañados y quieren recuperar su auto poder”, comentó la celebridad a través de un comunicado recogido por la revista People.

Y es por ello que la letra es muy dura: Meghan no sólo exige respeto por parte de aquellos hombres que lo creen saber todo, sino que también les hace ver lo ridículos que pueden llegar a ser con sus actitudes machistas.

“Señor niño grande, tirando de su gran juguete, diciendo todo ese bla, bla, bla, y haciendo gran ruido, porque estás tan frustrado y emasculado, porque conseguiste que tu gran porquería fuera callada por esta pequeña mujer”, dice en una parte del sencillo.

Así que, en realidad, la canción es una crítica a todos esos hombres que no pueden mantener la boca cerrada y sienten que necesitan opinar sobre cualquier situación que no les inmiscuye, como aquellas cosas que tienen que ver, exclusivamente, con una mujer.

¿Qué opinas sobre el nuevo sencillo de la intérprete de “All About That Bass” y la participación de Kris Jenner a cuadro? ¿Te gustó? Compártenos tus comentarios al respecto a través de nuestros canales digitales.

