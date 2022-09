La verdadera historia de desamor detrás de ‘La Bikina’

¿Quién fue la Bikina y cuál es esa pena que la hace llorar? La canción de Rubén Fuentes esconde una historia de cristeros... y bikinis.

En México, hay un puñado de canciones mexicanas que representan los sentimientos patrios y que son parte de la playlist obligada de la celebración del 15 de septiembre. Una de ellas es La Bikina, cuya versión más popular es la interpretada por Luis Miguel y fue originalmente compuesta por Rubén Fuentes. Detrás de esa canción hay toda una historia real de amor fallido y abandono. ¿Quién fue La Bikina y por qué “no conoce el amor”? Te lo contamos a continuación.

¿Quién fue La Bikina?

Cuenta la leyenda que la protagonista de la canción fue una mujer llamada Carmen que, cuando era una recién nacida, fue abandonada en Jalisco. Un campesino la encontró y la llevó a un convento, donde vivió hasta que inició la Guerra Cristera y un capitán la secuestró. Permaneció cautiva durante 17 años hasta que quedó en libertad para valerse por sí misma y viajar por distintos pueblos.

No volvió a estar con otro hombre fuera de aquel que se la llevó contra su voluntad y se dice que, hacia el final de su vida, se reencontró con él. Estuvieron juntos una última noche y ella se marchó para no volver a ser vista. Evidentemente no es una historia de amor, pero sí de una mujer que vivió múltiples abusos y no pudo amar a nadie más que a su captor.

Y, ¿de dónde salió el nombre de “La Bikina”? Se dice que Rubén Fuentes, el compositor de esa y otras grandes obras como “El son de la negra” y “Sabes una cosa”, estaba en la playa con su familia cuando su hijo vio a varias mujeres en bikini y las llamó “las bikinas”. La canción es una de las más populares de México y ha sido interpretada en distintas versiones, además de la de Luis Miguel, como las de Alberto Vázquez, Ray Conniff, Julio Iglesias y Karol Sevilla en la película ‘Coco’.

Letra de “La Bikina”

Solitaria, camina la bikina

Y la gente se pone a murmurar

Dicen que tiene una pena

Dicen que tiene una pena, que la hace llorar

Altanera, preciosa y orgullosa

No permite la quieran consolar

Pasa luciendo su real majestad

Pasa, camina y nos mira sin vernos jamas

La Bikina, tiene pena y dolor

La Bikina, no conoce el amor

Altarnera, preciosa y orgullosa

No permite la quieran consolar

Dicen que alguien ya vino y se fue

Dicen que pasa las noches llorando por él

La Bikina, tiene pena y dolor

La Bikina, no conoce el amor

Altanera, preciosa y orgullosa

No permite la quieran consolar

Dicen que alguien ya vino Y se fué

Dicen que pasa las noches llorando por él

Dicen que pasa las noches llorando por él

Dicen que pasa las noches llorando por él

