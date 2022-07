La canción de The Beatles que John Lennon escribió sobre Yoko Ono antes de conocerla

El músico británico compuso uno de los más grandes éxitos basado en un sueño que tuvo.

Si hay una pareja del mundo del rock mundialmente conocida, esa es la que conformaba John Lennon y Yoko Ono. Los artistas pasaron a la historia, no solo por tener destacados proyectos por separado, sino por su relación mediática y apasionada que sobrevivió hasta que el ex beatle fue asesinado.

Lennon conoció a Ono en noviembre de 1966 en la galería Indica de la ciudad de Londres, en la que la artista japonesa preparaba una instalación. Ambos quedaron flechados el uno por el otro y el resto es historia.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Un mes antes de este encuentro, The Beatles empezó a grabar el que se convertiría en uno de los álbumes más importantes de la escena musical contemporánea: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Una de las canciones que viene en este disco es Lucy in the sky with diamonds, la cual de acuerdo con Lennon, está inspirada en un sueño que tuvo sobre una mujer, que más tarde se convertiría en Yoko Ono.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Las imágenes eran de Alicia en el país de las maravillas”, le dijo Lennon a David Sheff en una entrevista de 1980. “Era Alicia en el barco. Ella está comprando un huevo y se convierte en Humpty-Dumpty. La mujer que atiende en la tienda se convierte en una oveja, y al minuto siguiente están remando en un bote de remos en algún lugar y yo estaba visualizando eso. También estaba la imagen de la mujer que algún día vendría a salvarme: una “niña con ojos de caleidoscopio” que saldría del cielo. Resultó ser Yoko, aunque todavía no la conocía. Así que tal vez debería ser ‘Yoko In The Sky With Diamonds’”, agregó.

El músico británico aseguró que Yoko era esa mujer mágica con la que siempre soñó, así que el sueño y la canción fueron una especie de visión.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Era este amor secreto que iba a llegar un día. Sin embargo, resultó ser Yoko, y yo no la conocía entonces. Pero ella era mi niña imaginaria que todos tenemos”.





Podría interesarte