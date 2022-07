La historia de “Take on me”, el hit de los ochenta que la banda A-ha no soporta

Décadas después de su lanzamiento, esta canción se ha colocado dentro de las más escuchadas en Spotify.

Como pasa con la mayoría de los grandes éxitos que tienen las agrupaciones, estos los detestan. Un claro ejemplo es Radiohead con “Creep” u Oasis con “Wonderwall”.

En la misma circunstancia se encuentra A-ha, la banda de pop que se hizo famosa por crear la icónica canción “Take On Me” que marcó a la década de los ochenta y quedó como uno de los hits más memorables de esa época, pero que ellos odian.

La banda originaria de Noruega alcanzó la cima del éxito con este one-hit wonder que ha perdurado durante generaciones y cuatro décadas después se ha colocado dentro de lo más escuchado en Spotify.

Sobre esta línea va el documental A-ha: La película, el cual se estrena el próximo 8 de julio y abordará la popularidad de la canción que se ha convertido en una “penitencia” para los músicos que la interpretaron cuando eran jóvenes, esto reportó El País que recopiló las palabras del propio vocalista de la banda Morten Harket.

“Es como un foco demasiado potente que ha eclipsado el resto de nuestro repertorio”, declaró Magne Furuholmen, el teclista de la agrupación en dicha película.

La historia del one-hit wonder que marcó a una generación

Take On Me fue lanzada en 1984 y la composición que mezcla sintetizadores, teclados y batería, estuvo a cargo de Paul Waaktaar-Savoy, Magne Furuholmen y Morten Harket, quienes compusieron la primera versión.

Según los creadores de esta canción, su primera inspiración fue la banda The Doors y la letra es una declaración total de amor.

Los integrantes de A-ha se encerraron en una cabaña de Oslo a componer, y una mañana Magne se sentó al piano y sacó la introducción de la canción, mientras que Paul dibujaba los acordes en una guitarra. En ese momento decidieron grabarla con el nombre de Lesson one.

Cuando la lanzaron no vendió más que 300 copias, después tuvieron otro intento que fue un fracaso, pero en un golpe de suerte se cruzaron con Andrew Wickham, un famoso ejecutivo de Warner de Estados Unidos y él fue quien los ayudó a llegar a la cima.

La clave fue el famoso video que en 2020 alcanzó mil millones de reproducciones en Youtube, y que para su tiempo fue una innovación total.

Con el clip, “Take on me” fue número uno en 27 países y arrasó con los premios MTV de 1986 alzándose con seis galardones.









