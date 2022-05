La psicodelia de King Gizzard & The Lizard Wizard inundó a la CDMX en pleno viernes 13

La banda australiana de rock psicodélico llenó de energía el viernes 13.

King Gizzard & The Lizard Wizard demostraron porqué se han consolidado como una de las bandas de rock psicodélico más queridas y destacadas de los últimos tiempos durante su concierto en House of Vans el pasado viernes 13 de mayo.

No fue un día de mala suerte sino todo lo contrario y la banda liderada por Stu Mackenzie hizo resonar el venue ubicado en la delegación Benito Juárez de una formar vibrante y colorida a la vez.

En punto de las 10 de la noche, King Gizzard & The Lizard Wizard se plantó en el escenario con ‘Head On/Pill’, la primera rola de casi 16 minutos que ya auguraba una noche llena sobresalto y sorpresas, es el slam no se hizo esperar.

Luego fue turno de ‘Mystery Jack’ para entrar (aún más) en calor y dar lugar a otro de sus éxitos ‘The Lord Of Lightning’, así como ‘Garden Goblin’ y ‘Straws In The Wind’.

Fotografía tomada con smartphone de la familia motorola Edge 20.

La noche calurosa de mayo se fue torneando con más energía y casi a la mitad del show que constó de 12 temas, se comenzaron a escuchar ‘Las mañanitas’ entre el público, celebrando el cumpleaños del tecladista Cook Craig, quien además compartió un pastel improvisado.

Fotografía tomada con smartphone de la familia motorola Edge 20.

Después fue momento de que comenzará a sonar ‘Anoxia’ para dar paso a ‘O.NE.’, la energía estaba al máximo, más aún cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de ‘Automation’.

Fotografía tomada con smartphone de la familia motorola Edge 20.

Se acercaba el final inevitable y los temas con los que la banda australiana decidió terminar la velada llena psicodelia y glam fueron: ‘Rattlesnake’, ‘Self-Immolate’, ‘Organ Farmer’ y por último ‘Am I In Heaver?’.

Fotografía tomada con smartphone de la familia motorola Edge 20.

Luego de dar un concierto de tres horas en Frontón, King Gizzard & The Lizard Wizard dio una noche inolvidable en House of Vans con más de 500 almas olvidando el estrés de la semana y corroborando que los viernes 13 solo cosas buenas suceden.

Foto de portada: Luis Abraham Balderrama.

