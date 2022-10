La triste historia detrás de “Adam’s Song” de Blink-182

Mark Hoppus expresó toda la tristeza y la soledad que sentía en esta canción de ‘Enema of the State’, que al final es sobre encontrar la fuerza y seguir adelante.

El 14 de marzo de 2000, Blink-182 lanzó “Adam’s Song”, el tercer sencillo de ‘Enema of the State’. Ese disco fue un éxito que, hasta el momento, sonaba por “What’s My Age Again?” y “All the Small Things”, las dos canciones por las que el mundo los conoció como un trío que representaba el resurgimiento del punk a finales de los años 90: temas que hablaban sobre el fin de la adolescencia y no tomarse las cosas tan en serio, así como videos que parodiaban otros éxitos de la época (cómo olvidar a Mark Hoppus, Tom Delonge y Travis Barker vestidos como los Backstreet Boys en la época de ‘Millennium’ o tumbados en la playa como Christina Aguilera).

Pero todo cambió con “Adam’s Song”. En el video, dirigido por Liz Friedlandar, no había risas ni gente desnuda corriendo por la calle, sino imágenes a tono con la melancolía de la letra. “Nunca pensé que moriría solo”, canta Mark Hoppus. “Era quien más fuerte reía, ¿quién lo diría?”. Esa es una de las canciones más tristes en la historia de Blink-182: no solo porque es una especie de despedida; también porque se basó y estuvo presente en dos casos de la vida real.

La historia de “Adam’s Song”

Mark Hoppus y Tom Delonge escribieron “Adam’s Song”, pero casi todo vino de la mente de Mark. En la época de ‘Dude Ranch’, el exitoso disco que precedió a ‘Enema of the State’, el bajista y vocalista de Blink-182 se sentía muy solo durante la gira de nueve meses que hicieron con NOFX y Social Distortion. Y, mientras que Tom y Scott Raynor tenían novias que los esperarían en el aeropuerto y eran sus razones para esperar con ansias el regreso a casa, Mark sentía que no tenía a nadie especial por quién volver.

“Cuando estás de gira te sientes muy solitario”, dijo en entrevista con MTV en 2000. “Estás con tus amigos y pasas un buen rato y todo, pero todos quieren volver a casa y tener novia. Y cada vez que volábamos a casa, Tom y Scott siempre tenían a sus novias esperándolos en el aeropuerto y yo no. Es sobre mí sintiéndome deprimido y solo en la gira, y sin tener a nadie por quien regresar”. A la tristeza de Mark Hoppus se sumó una historia que leyó en una revista durante la misma época, sobre un chico que murió por suicidio y dejó una carta para su familia.

“Adam’s Song” estuvo a punto de quedar fuera de ‘Enema of the State’. Fue una de las últimas canciones que se grabaron, pero Tom y Travis (quien ya había reemplazado a Scott para entonces) se mostraron muy receptivos cuando Mark la cantó para ellos y estuvieron de acuerdo en incluirla, sin importar si sonaba diferente a todas las otras canciones del disco.

La muerte de Greg Barnes

En el año 2000, a pocos meses del lanzamiento del disco, un adolescente de Columbine llamado Greg Barnes murió por suicidio. Tenía 17 años y había perdido a uno de sus mejores amigos en la masacre de la preparatoria de Columbine en 1999. “Adam’s Song” fue la última canción que escuchó, pues la reprodujo una y otra vez en un estéreo de su casa. Para Blink-182 fue devastador, sobre todo porque la canción era un tema sobre la depresión, pero también sobre encontrar la fuerza para seguir adelante.

“Me sentí muy mal”, dijo Mark Hoppus en entrevista con MTV poco después. “Quiero decir, las cosas por las que ese chico tuvo que atravesar en la vida eran muy tristes, y que terminara así fue muy deprimente. Pero el corazón de ‘Adam’s Song’ es sobre pasar por momentos difíciles en la vida, estar deprimido, y pasar por un periodo complicado... pero después encontrar la fuerza para continuar y encontrar un lugar mejor del otro lado de eso”.

Letra de “Adam’s Song” de Blink-182

I never thought I’d die alone

I laughed the loudest, who’d have known?

I trace the cord back to the wall

No wonder it was never plugged in at all

I took my time, I hurried up

The choice was mine, I didn’t think enough

I’m too depressed to go on

You’ll be sorry when I’m gone

I never conquered, rarely came

Sixteen just held such better days

Days when I still felt alive

We couldn’t wait to get outside

The world was wide, too late to try

The tour was over, we’d survived

I couldn’t wait ‘til I got home

To pass the time in my room alone

I never thought I’d die alone

Another six months I’ll be unknown

Give all my things to all my friends

You’ll never step foot in my room again

You’ll close it off, board it up

Remember the time that I spilled the cup

Of apple juice in the hall

Please tell mom this is not her fault

I never conquered, rarely came

Sixteen just held such better days

Days when I still felt alive

We couldn’t wait to get outside

The world was wide, too late to try

The tour was over, we’d survived

I couldn’t wait till I got home

To pass the time in my room alone

I never conquered, rarely came

Tomorrow holds such better days

Days when I can still feel alive

When I can’t wait to get outside

The world is wide, the time goes by

The tour is over, I’ve survived

I can’t wait ‘til I get home

To pass the time in my room alone









