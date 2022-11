La verdadera historia de ‘Maps’ de los Yeah Yeah Yeahs; no es una canción de amor

Seguro la dedicaste a tu crush o a tu pareja, pero, ¿sabías que Karen O la escribió pensando en desamor cuando estaba muy triste?

Si en tu adolescencia te creías muy ‘rebelde y punk’, pero no lo eras tanto, entonces quizá una de tus bandas favoritas fue Yeah Yeah Yeahs, el grupo liderado por Karen O, la vocalista que desde su primera visita a la Ciudad de México por allá del 2004 (a já, hace 18 años) demostró su gran energía en el escenario.

El grupo conformado también por el guitarrista Nick Zinner y el baterista Brian Chase, además de tener canciones bien ‘garage rock’, tenía una muy melancólica que marcó a toda una generación en México que, sin entender bien su letra, pensaron que se trataba de amor y hasta empezaron a dedicarla a sus parejas.

¿Ya sabes de cuál hablamos? Sí, de ‘Maps’. Esa rola que te hace mover la cabeza y las manos como si estuvieras tocando la batería.

Si pensabas que hablaba de un intenso amor no te equivocas, pero spóiler, Karen O la escribió en un momento sumamente triste provocado por una relación a distancia que vivió con su entonces novio, por lo que no se trata de una canción de amor 100%.

La historia detrás de ‘Maps’

Todo empezó en entre el 2001 y 2002, cuando el trío neoyorquino lanzó dos EP’s; uno homónimo y otro titulado Machine. El éxito llegó muy rápido para la banda provocando así que tuvieran que salir de gira para promocionar sus canciones. En dicho tour, los Yeah Yeah Yeahs fueron acompañados por Liars, una banda australiana liderada por Angus Andrew, quien tiempo después se hizo novio de Karen O.

La pareja estaba más que enamorada cuando de pronto en 2003 los Yeahs lanzaron el disco Fever To Tell y tuvieron que salir de nuevo de gira. Esto provocó una separación por sus respectivos trabajos (él también se fue de gira), ya que hasta vivían juntos en Nueva Jersey y el amor a distancia entristeció mucho a la vocalista.

Fue así que se desahogó escribiendo ‘Maps’, una canción en la que demostró su molestia por ver a su amado con otras personas que no era ella porque lo extrañaba mucho.

“Fue un tiempo bastante agitado con nosotros de gira y mi novio estando muy lejos con su banda. La línea ‘They don’t love you like I love you’ (ellos no te aman como lo hago yo) era como: ‘¿Por qué estás por ahí con ellos cuando deberías estar conmigo?’. Se trata sobre extrañar a alguien”, dijo Karen O.

Una parte curiosa de la historia es que la artista tomó el fragmento de un email que ella le mandó a Angus Andrew y después lo puso en la canción.

“Él estaba de gira y nunca nos pudimos ver. Y odié eso. Entonces, le mandé un e-mail: ‘¿Por qué ellos pueden estar contigo? ‘No te aman como te amo yo’”, dijo.

Además, en el video musical donde hay una escena en la que ella llora, Karen O confesó que sus lágrimas fueron reales, pues el día de la grabación le iba a mostrar a su novio la canción que le compuso, pero él llegó horas más tarde.

“Eran lágrimas de verdad. Se suponía que mi novio vendría al rodaje: llegó tres horas tarde y yo estaba a punto de irme de gira… Ni siquiera pensé que él vendría y esta era la canción que le había escrito. Finalmente apareció y me puse en un estado realmente emocional”.

Otro dato curioso de ‘Maps’ es que los fans aseguran que el nombre de la canción hace referencia a la frase: My Angus Please Stay, es decir, Por favor quédate, mi Angus.

Te dejamos con la letra completa para que llores con nosotros.

‘Maps’ letra completa

Pack up, I’m straight

Enough, I’ll say, say, say

I’ll say, say, say

I’ll say, say, say

I’ll say, say, say

I’ll say, say, say

Wait, they don’t love you like I love you

Wait, they don’t love you like I love you

Maps...

Wait, they don’t love you like I love you

Made off, Don’t stray

My kind’s your kind

I’ll stay the same

Pack up, Don’t stray

I’ll say, say, say, I’ll say, say, say

Wait, they don’t love you like I love you

Wait, they don’t love you like I love you

Maps...

Wait, they don’t love you like I love you

Wait, they don’t love you like I love you

Maps..

Wait, they don’t love you like I love you.

