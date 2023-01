Sin duda alguna, estas son las canciones que más amamos de Sam Smith hasta ahora y que forman parte de muchas de nuestras playlists. ¿Cuál es tu favorita?

Hay artistas cuya música no sólo encandila nuestros sentidos, sino que también hace que llegue a nuestros corazones y se quede en nosotros para siempre, y uno de ellos es Sam Smith. Por ello, aquí hacemos un recopilatorio de las canciones que más amamos de Sam Smith y que siempre querremos escuchar cada vez que da una presentación en vivo.

Las canciones que más amamos de Sam Smith

Stay With Me

Es la canción que hizo que tod@s nos enamoráramos de Sam Smith cuando se estrenó en 2014, a pesar de que es el tercer sencillo de su álbum debut, “In the Lonely Hour”. Todos hemos vivido un amor al que quisiéramos decirle que se quedara con nosotros, a pesar de que sabemos que las cosas, simplemente, ya no van a ningún lado.

I’m Not the Only One

Al mismo tiempo en que “Stay With Me” sonaba en la radio, este tema de Sam, cuarto en su disco debut, también llegaba a nuestros corazones y competía por el primer puesto en los listados de los más sonados. Y eso es porque la rola nos recuerda a varios cuando la persona que más amamos nos traicionó… cambiándonos por otr@.

Too Good at Goodbyes

Ya para el 2017, con el lanzamiento de su segundo disco, “The Thrill of It All”, esta canción llegó para recordarnos a muchos que el mayor amor que existe en la vida… es el propio, y que cuando una persona simplemente está entrando y saliendo de nuestra vida, no vale la pena andar sufriendo por ella.

Unholy

Meses antes del lanzamiento del cuarto disco de Sam Smith, “Gloria”, esta canción salió y se volvió un mega hit en redes sociales, con miles de personas haciendo trends de bailes y otro tipo de clips con esta canción en la que el músico colaboró con Kim Petras, que bien podría ser el tema más sexual del repertorio del británico.

Dancing with a Stranger

Para su tercer disco, “Love Goes”, Sam contó con la colaboración de la ex Fifth Harmony, Normani, en esta rola, estrenada hace un par de años. Nos llega al corazón porque nos recuerda aquellas veces en las que no queremos estar solos, y no nos queda de otra que buscar la compañía de un extraño porque la persona con la que queremos estar, simplemente, no está.

La La La

Como tal, esta rola no le pertenece a Sam sino al productor Naughty Boy, y fue lanzada en 2013 como el segundo sencillo de su disco debut, “Hotel Cabana”, pero la incluímos aquí porque no podemos ignorar a nuestro querido británico cantando una letra que muchos hemos vivido: lo que ocurre cuando, simplemente, no queremos seguir escuchando a la persona que tenemos al lado.

Diamonds

¿Qué ocurre cuando el amor se acaba y la persona a la que creímos que era nuestr@ compañer@ de vida… prefiere lo material a lo que tenemos en el corazón? De eso versa esta canción, que forma parte del tercer disco de Sam, “Love Goes”, y se estrenó como su segundo sencillo, en 2020.

How Do You Sleep?

Esta canción es un gran ejemplo de cuando sabemos que nuestro ser amado nos miente, nos engaña, nos hace trizas… y un@ simplemente no puede dejarle porque no sabe cómo. Se estrenó en 2019 como parte del disco “Love Goes”, y desde entonces sigue dejando huella en muchos de sus fans.

Lay Me Down

Aunque esta rola fue el primer sencillo de su disco debut, “In the Lonely Hart”, no tuvo tanto impacto como sus siguientes canciones hermanas, pero eso no significa que no sea una favorita del público, ya que su letra traduce muy bien lo que muchos corazones sienten cuando, simplemente, no pueden dejar de extrañar a esa persona especial.

Latch

Otro tema que tampoco es de Sam Smith sino del dúo británico Disclosure, pero que contó con la participación de nuestro querido artista. Se lanzó en 2012 como primer sencillo de su disco debut, “Settle”, y se volvió todo un éxito ya que traslada una vivencia de muchos de nosotros: cuando, por mucho que lo intentemos, simplemente no podemos alejarnos de esa persona que ronda en nuestra mente y corazón.

Love Me More

Esta rola nos llega hondo a muchos porque es un llamado total al amor propio, ése que cuesta y que duele la mayoría de las veces, pero que es necesario para enfrentarnos al mundo hostil que hay afuera. Salió en abril del año pasado, y formará parte de su cuarto disco, “Gloria”, por estrenarse este año.

Fire On Fire

Esta canción formó parte del remake de Netflix del libro “Watership Down”, al igual que del tercer disco de nuestro Sam, “Love Goes”; se estrenó en 2018, y desde entonces ha sido objeto de dedicatorias ya que habla de cómo un amor tan fuerte y lleno de pasión, de “fuego”, podría quemar a dos partes de una pareja… pero no lo hace, porque sentir algo así es, simplemente, un regalo para ambos.

Promises

Gracias totales a Calvin Harris por haber producido esta rola que es la más bailable del repertorio de Sam, la cual, desde el 2018, se ha convertido en un icono en las fiestas y los antros. Es, simplemente, una oda para aquellas personas que buscan un momento increíble con una persona nueva sin la promesa de un mañana.

Writings On the Wall

No podíamos dejar de lado la canción que Sam le hizo al universo de James Bond para el filme “Spectre”, que se estrenó en 2015 y fue ganadora del Óscar y el Globo de Oro a la Mejor Canción. ¿Y su letra? ¡Uff! Nos hace sentir a todos como si fuéramos 007 en una misión especial para llegar al corazón de nuestra persona amada.

Like I Can

La quinta rola de su disco debut, “In the Lonely Hour”, lanzada en 2014, es simplemente una joyita que no podíamos dejar de lado, ya que es una especie de carta para la persona a la que tuvimos que dejar ir para hacerle constar que, aunque ya esté con alguien más, nunca recibirá un amor tan fuerte como el que un@ le dio.

¿Cuál de todas las canciones que más amamos de Sam Smith es la que más ha llegado a tu corazón? Compártenos tus comentarios en nuestros canales digitales y otros títulos de rolas del querido británico que también adoras, y si buscas más contenido sobre él, aquí te dejamos estos enlaces: La confesión de Sam Smith que lo cambia todo; ‘I’m Ready’: La nueva canción de Demi Lovato y Sam Smith; y 10 cosas que hacen a un hombre perfecto, según Sam Smith.

