‘Laura no está’: La historia de amor obsesivo detrás del éxito de Nek

¿Quién era Laura y por qué se escapó de la vida de Nek?

En 1997, un cantante italiano se convirtió en uno de los más escuchados en España y América Latina. Una especie de one hit wonder hizo de Nek, cuyo nombre real es Filippo Liviani, uno de los artistas más reconocidos de la música en español: “Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida”, dice parte de la letra. Pero, ¿sabías que detrás de este tema hay una historia de amor y una obsesión enfermizas?

Si te llamas Laura, no me dejarás mentir: seguramente te han dedicado esta canción al menos una vez en la vida. Aunque el tema ya cumplió 25 años y la gran mayoría éramos niñas y niños cuando la escuchamos por primera vez, sigue siendo bastante popular en el imaginario colectivo hispanoamericano. La versión original se titula “Laura non c’è” y fue el cuarto sencillo del disco ‘Lei, gli amici e tutto il resto’ (‘Ella, sus amigos y todo lo demás’), que Nek compuso junto con Massimo Varini y Antonello De Sanctis.

De este lado del mundo, sin embargo, la canción nos llegó como el primer sencillo del disco homónimo en español de Nek. Fue compuesta por las hermanas Nuria y Raquel Díaz Reguera y esta última dijo a Aurora Intxausti de El País que escribieron el tema sin saber absolutamente nada de italiano: solamente con un diccionario a la mano para descifrar la letra original.

¿Qué quiere decir “Laura no está”?

La letra de “Laura no está” es la historia en primera persona de un hombre que no consigue olvidar a Laura, de quien sigue enamorado y a quien no consigue olvidar. Es una especie de carta a su nueva pareja, a quien le habla incesantemente de Laura y le pide que llene el vacío que ese antiguo amor dejó. Esa parte en la que el italiano canta “Laura no está, eso lo sé, y no la encontraré en tu piel, es enfermizo, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella” es una gran red flag de que el chico, evidentemente, no ha dejado ir a esa persona.

Cuando escribió “Laura non c’è”, Nek tenía en mente una relación amorosa previa que lo marcó de por vida. Sin embargo, como dice él mismo, la mujer en la que se basó no se llamaba Laura.

“La famosa Laura existió pero naturalmente no se llamaba Laura”, dijo a Generación Fénix en 2020. “Era una de tantas historias que un chico de veinte años, como yo, ha tenido en su vida, como la mayoría de los chicos de veinte años. Laura fue un amor pasajero, pero intenso. De los que recordás y que no querés que terminen. ¿Cuántas Lauras han tenido los chicos y las chicas, y cuántas tendrán en un futuro? Es una historia muy normal que ha tenido la fuerza de tocar muchos corazones. Puede que mucha gente pensara que Nek había vivido su misma experiencia, eso fue parte del éxito, al igual que la magia. La canción justa, en el momento justo, en el San Remo justo, con la justa melodía. Una parte se puede explicar, la otra está escrita en el destino”.

A continuación puedes leer la letra de “Laura no está” en español y en su versión original en italiano:

“Laura no está” - Nek

Laura no está, Laura se fue

Laura se escapa de mi vida

y tú que sí estás, preguntas por qué

la amo a pesar de las heridas.

Lo ocupa todo su recuerdo

no consigo olvidar

el peso de su cuerpo.

Laura no está, eso lo sé

y no la encontraré en tu piel

es enfermizo, sabes que no quisiera

besarte a ti pensando en ella.

Esta noche inventaré una tregua

ya no quiero pensar mas

contigo olvidaré su ausencia.

Y si te como a besos, tal vez

la noche sea más corta, no lo sé

yo solo no me basto, quédate

y lléname su espacio, quédate.

Laura se fue, no dijo adiós

dejando rota mi pasión,

Laura quizá ya me olvido

y otro rozó su corazón.

Y yo solo sé decir su nombre

no recuerdo ni siquiera el mío

quien me abrigará este frío.

Y si te como a besos, tal vez

la noche sea mas corta, no lo sé

yo solo no me basto, quédate

y lléname su espacio, quédate, quédate.

Puede ser difícil para ti

pero no puedo olvidarla.

Creo que es lógico, por mas que yo

intente escaparte... ella está.

Unas horas jugaré a quererte

pero cuando vuelva a amanecer

me perderás para siempre.

Y si te como a besos sabrás

lo mucho que me duele este dolor

no encontrare en tu abrazo el sabor

de los sueños que Laura me robó.

Si me enredo en tu cuerpo sabrás

que solo Laura es dueña de mi amor

no encontrare en tu abrazo el sabor

de los besos que Laura me robó, me robó.

“Laura non c’è” - Nek

Laura non c’è, è andata via

Laura non è più cosa mia

E te che sei qua e mi chiedi perché

L’amo se niente più mi da

Mi manca da spezzare il fiato

Fa male e non lo sa

Che non mi è mai passata

Laura non c’è capisco che

È stupido cercarla in te

Io sto da schifo credi e non lo vorrei

Stare con te e pensare a lei

‘Sta sera voglio stare acceso

Andiamocene di la

A forza di pensare ho fuso

Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi

Però non è lo stesso tra di noi

Da solo non mi basto stai con me

Solo è strano che al suo posto

Ci sei te, ci sei te

Laura dov’è? mi manca sai

Magari c’è un altro accanto a lei

Giuro non ci ho pensato mai

Che succedesse proprio a noi

Lei si muove dentro a un altro abbraccio

Su di un corpo che non è più il mio

Io così non c’è la faccio

Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi

Però non è lo stesso tra di noi

Da solo non mi basto stai con me

Solo è strano che al suo posto

Ci sei te, ci sei te

Forse è difficile così

Ma non so che cosa fare

Credo che sia logico per quanto io provi a scappare lei c’è

Non vorrei che tu fossi un’emergenza

Ma tra bene ed amore c’è

Solo laura è la mia coscienza

Se vuoi ci amiamo adesso, oh no

Però non è lo stesso ora so

C’è ancora il suo riflesso tra me e te

Mi dispiace ma non posso laura c’è

Se vuoi ci amiamo adesso, oh no

Mi casca il mondo addosso e ora so

C’è ancora il suo riflesso tra me te

Mi dispiace ma non posso laura c’è, laura c’è

