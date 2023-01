Lisa Marie y Michael Jackson: la historia de un matrimonio infeliz, basado en apariencias

La historia de Lisa Marie y Michael Jackson fue una de las más criticadas a mediados de los 90.

La historia de Lisa Marie y Michael Jackson ha sido una de las más polémicas de los 90 entorno a la música y es que la pareja se encontraba en el ojo del huracán por ser las personalidades que eran, sin embargo, siempre hubo cierta imagen ante el lente de las cámaras y otra muy distinta dentro de su vida privada.

Lisa Marie, hija de Elvis Presley, atravesó por varios matrimonios, algunos duraderos y otros no, aunque el más polémicos siempre fue el que sostuvo con Michael Jackson, de quien se divorció en 1996.

Lisa Marie Presley y Michael Jackson: la historia de su matrimonio

Fue a mediados de los 90 cuando Lisa Marie Presley y Michael Jackson tomaron la decisión de unir sus vidas; los famosos desearon celebrarlo en privado y desde entonces obtuvo una fuerza mediática enorme. La hija de Elvis Presley compartió a través de un comunicado la noticia de su matrimonio con el Rey del pop y expresó el profundo amor que sentía, así como las intenciones que ambos tenían en ese entonces: formar una familia juntos.

“Mi nombre de casada es señora Lisa Marie Presley-Jackson. Estoy muy enamorada de Michael, dedicaré mi vida a ser su esposa. Le entiendo y le apoyo, ambos tenemos la ilusión de crear una familia y vivir juntos una vida feliz y saludable”, expresó Lisa a través de su comunicado de prensa.

Ante el mundo, este matrimonio resultaba bastante sospechoso y con mucha conveniencia de por medio, pues aseguraban que no era casualidad que se llevara a cabo justo cuando Jackson era uno de los artistas más populares de la época y ella la heredera del Rey del rock, sobre todo porque apenas habían pasado 20 días del divorcio de Lisa con Danny Keough, su primer esposo y padre de sus primeros dos hijos.

El matrimonio se llevó a cabo el 26 de mayo de 1994, sin embargo, los famosos se conocieron por primera vez en Las Vegas cuando Lisa tenía seis años y él dieciséis; en ese entonces Michael se presentaba en la ciudad junto a sus hermanos, mientras que la pequeña niña acompañaba a su padre durante sus shows.

Fue hasta 1993 cuando se reencontraron, sin embargo, ella estaba casada, aunque ambos comenzaron una comunicación bastante cercana y se dieron cuenta de que tenían en común mucho más de lo que pensaban.

No todo fue miel sobre hojuelas…

En ese mismo año, Michael Jackson fue acusado por Evan Chandler de haber abusado de su hijo de 13 años, acusaciones que siempre persiguieron al Rey del pop, por lo que esto se convirtió en noticia a nivel mundial y comenzó a ser sumamente bombardeado por la prensa, quienes le cuestionaban sobre por qué siempre estaba rodeado de menores de edad.

Por ello, un año más tarde, cuando Lisa Marie Presley anunció su matrimonio junto a Michael Jackson, los medios de comunicación no tardaron en afirmar que se trataba de una relación falsa que tenía como objetivo limpiar la imagen del músico.

La boda se llevó a cabo en República Dominicana, ambos vistieron de negro y sólo asistieron los testigos y un traductor. El evento estuvo lejos de ser romántico, lo que provocó que las sospechas se intensificaran todavía más. Tiempo más tarde, Michael Jackson confesó que aquel momento estuvo vacío.

“La ceremonia no fue algo bueno. La sentí vacía, como todo lo demás en mi mundo”, expresó la estrella.

Lisa Marie siempre defendió su relación frente a la prensa, aseguraba que estaba completamente enamorada de Michael Jackson y que su matrimonio era real.

“Nunca fui una mujer que siguiera la norma, me gustan los tipos extraños, los que caminan por el borde, los que viven en el borde, los que tienen fuego en su interior. Ése, para mí, era Michael”, expresó Lisa.

La pareja no se dejaba ver con frecuencia ante el ojo del público, fueron fotografiados algunas veces, aunque su aparición en los MTV Awards y en el video de la canción You Are Not Alone, han sido de los momentos más recordados de aquel matrimonio.

A finales de 1995 el matrimonio de Lisa Marie y Michael Jackson era casi inexistente, surgieron rumores de que la hija de Elvis ya no podía lidiar con las adicciones del músico, que también era un reflejo de lo que vivía con su padre. Además, tenían intenciones de tener sus propios hijos, pero no tenían éxito… así que Jackson le habría dicho a la también cantante que una enfermera, Debbie Rowe, sería la encargada de darle lo que tanto buscaba: una familia.

El divorcio se hizo oficial hasta 1996, veinte meses después de que contrajeran matrimonio, y en diciembre de ese mismo año, Debbie quedó embarazada, aunque en marzo sufrió un aborto espontáneo. Meses más tarde, luego de que se casaran, Rowe y Jackson lo intentaron de nuevo y en febrero de 1997 dieron la bienvenida a su primer hijo Prince Michael Jackson I.

“Ella estuvo allí todo el tiempo diciéndole que tendría a su hijo”, recordó Presley. “Él me decía, ‘Debbie dijo que lo haría’. Así es como sabía manejarlo, ‘Si tú no lo vas a hacer, esta persona lo hará’”.

Aún después del divorcio, Lisa Marie Presley siguió defendiendo a su expareja y, cuando era cuestionada, aseguraba que su matrimonio siempre fue real. Incluso, en el libro Michael Jackson, de J. Randy Taraborrelli, amigo íntimo del músico, la hija de Elvis Presley expresó que siempre pensó que lo habían acusado injustamente.

“Me creí que no había hecho nada malo y que lo estaban acusando injustamente, y también me empecé a enamorar de él. Quería salvarlo y sentía que podía hacerlo”

Por qué Lisa Marie Presley y Michael Jackson nunca tuvieron hijos

Al principio de su matrimonio, Lisa Marie Presley y Michael Jackson anhelaban tener una familia juntos, sin embargo, este sueño perdió fuerza cuando Lisa comenzó a observar la vida del músico, fue ahí cuando se dio cuenta de que la mejor decisión era no tener hijos pues no quería atravesar una batalla por la custodia o problemas legales que involucrara al menor o a los menores.

Pese a los problemas en su matrimonio, años después de su divorcio, Lisa Marie y Michael Jackson mantenían una relación basada en la amistad y respeto, incluso la heredera Presley confesó en alguna ocasión sentirse devastada tras la muerte del Rey del pop, en junio de 2009.

