Little Jesus y porqué nunca estará fuera de lugar verlos en Ciudad de México

La banda originaria de CDMX se quedó (nuevamente) con nuestros corazones.

Little Jesus volvió a las presentaciones en vivo después de dos años caóticos de encierro y lo hizo de la manera más espectacular, corroborando que es una de las mejores bandas contemporáneas nacidas en la Ciudad de México.

Teniendo a House of Vans como el venue perfecto, luego de escuchar a Las Ligas Menores, la banda liderada por “Santi” Casillas dio todo en el escenario y complació a sus fans con temas que remontan desde sus inicios hasta la inspiración que surgió durante la cuarentena.

Fueron 13 temas que llenaron de felicidad a sus admiradores que se dieron cita desde muy temprano a pesar de la lluvia de primavera. Todo comenzó con ‘Los Años Maravillosos’ con “Fuegos artificiales en todas las ciudades y en mi estómago también”.

Para dar lugar a una de las favoritas por siempre ‘Mala Onda’ con todo mundo coreando: “Y vamos por caminos desconocidos, los momentos más oscuros de todos tus domingos, creo que descubrí lo que siento por ti, o supe que lo sentía porque lo dejé de sentir”.

Fotografía tomada con smartphone de la familia moto g.

Y entonces, pasó uno de los momentos más esperados cuando empezó a sonar ‘Fuera de Lugar’, ¿la sorpresa? Girl Ultra estaba ahí para que la noche fuera aún más perfecta, pues “Qué noche tan rara, yo sé que lo puedes ver, la ciudad se siente como una tormenta a punto de caer”.

Una de las canciones que surgieron durante la cuarentena no se hizo esperar, se trataba de ‘Beat relajado para estudiar’, para luego escuchar ‘Un plan espectacular’, ‘Golden Choice’ y regresar a los orígenes de ‘Río Salvaje’ con ‘La Luna’.

Fotografía tomada con smartphone de la familia moto g.

Uno de los momentos más nostálgicos se sintió con ‘Los Ángeles, California’ porque: “Nunca más nos vamos a ver a los ojos, sin saber que todo lo hicimos mal, de bajada y sin frenar, algo sobrenatural, solo en las películas”. El concierto estaba en su clímax.

Fue momento de uno de los temas más emblemáticos de la banda nacida en el Sur de Ciudad de México: ‘La Magia’, cuando todos perdieron el control sin parar de cantar... “Ese trabajo te va a matar, no se cómo lo puedes aguantar, abre los ojos para verlo”.

Fotografía tomada con smartphone de la familia moto g.

A ‘La Magia’ siguieron ‘Disco de Oro’, ‘Gracias Por Nada’ y ‘Lo que necesitas es amor’, la velada había llegado a su final pero no podía terminar sin que antes comenzara a sonar ‘TQM’.

‘TQM’ hizo vibrar a House of Vans, y como invitada especial apareció nuevamente en el escenario Girl Ultra, fue un momento épico de principio a fin porque: “Solo te quiero para que me digas lo que ya sé de mí”.

Fotografía tomada con smartphone de la familia moto g.

“Llevarte hasta la cima del universo y dejarte ahí, solo te quiero para que me quites el sueño y me prestes un par de secretos, hasta que dejen de serlo y sean la verdad. Perder el tiempo y no encontrarlo ni un momento porque el planeta va muy lento y a veces siento que me quiero bajar”.

Fue una noche inolvidable con Little Jesus, esperando pronto volver a verlos en Ciudad de México.

Foto de portada: Luis Abraham Balderrama.

