‘Living In The Sunlight’ de Tiny Tim, la canción feliz de Bob Esponja que escondía un triste episodio

Te compartimos la letra completa y la traducción en español de la canción que se hizo famosa al aparecer en la caricatura Bob Esponja.

Si eres de las personas que se hizo fan de Bob Esponja, la serie de televisión estadounidense de dibujos animados que muestra las aventuras debajo del mar del distraído Bob y sus amigos, tal vez recordarás la canción con ukulele y voz muy peculiar que apareció en el primer episodio de SpongeBob SquarePants y la cual se llama ‘Living In The Sunlight’.

Tras aparecer en el capítulo ‘Help Wanted’ donde Bob Esponja intenta conseguir un trabajo en el restaurante local de comida rápida Krusty Krab o Crustáceo Cascarudo y después salva al restaurante de unas anchoas hambrientas, la canción llamó la atención de los fanáticos de la caricatura, pues se preguntaron quién era la persona detrás de esa obra maestra.

Resulta que Herbert Buckingham Khaury conocido irónicamente como Tiny Tim (pequeño Tim) por su altura, en 1968 cantó una versión en ukulele de ‘Living In The Sunlight’ que gustó mucho, pero no se hizo popular hasta 1999 cuando apareció en el capítulo piloto de Bob Esponja luego de que los creadores quedaran encantados con la canción y decidieran incluirla.

Finalmente, tanto la serie animada como la música se convirtieron en todo un éxito hasta nuestros días y por eso se sigue cantando la famosa canción, la cual por cierto te compartimos con su letra completa y traducción en español para que te des una idea de por qué es ‘tan feliz’.

Living In The Sunlight letra completa

I’m so happy Aha! Happy go lucky meI just go my way

Living everyday

I don’t worry

Worrying don’t agree

Things that bother you

Never bother me

Things that bother you

Never bother meI feel happy and fine

Aha Living in the sunlight

Loving in the moonlight

Having a wonderful time

Haven’t got a lotI don’t need a lot

Coffee’s only a dime

Living in the sunlight

Loving in the moonlight

Having a wonderful time

Just take it from me

I’m just as free as any daughter

I do what I like

Just what I like

And how I love it

I’m right here to stay

When I’m old and gray

I’ll be right in my prime

Living in the sunlight

Loving in the moonlight

Having a wonderful time





Living In The Sunlight traducción en español

El triste episodio de Tiny Tim

Como te habrás dado cuenta, la canción que popularizó la peculiar voz de Tiny Tim y su versión en ukulele es demasiado feliz y positiva, sin embargo, detrás de ella se escondía una vida triste para el artista, pues sin darse cuenta fue objeto de burlas.

Así es, el cantante, quien además adoptó el apodo de ‘Tiny Tim’ porque media 1.80 metros, es decir, era muy alto, se convirtió en un ‘curioso’ personaje para la época desde que hizo su primera aparición en televisión.

En ese momento, su aguda voz y diminuto ukulele fueron objeto de burlas y desató las risas del auditorio, quienes veían su presentación como un ‘acto cómico’.

Además, otra de las cosas tristes para Tiny fue que el talentoso artista no logró darse cuenta del éxito de ‘Living In The Sunlight’ debido a que murió cuando los creadores de Bob Esponja estaban escribiendo el piloto y por lo tanto nunca supo que usaron su canción.

