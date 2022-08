La hija de Madonna, Lourdes Leon, estrena su primer video musical

Lolahol entró al negocio familiar con “Lock&Key”, su primer sencillo.

¿Ya escuchaste “Lock&Key”, el primer sencillo en la historia musical de Lolahol? Quizá el nombre Lolahol no te diga mucho, pero si te decimos que ese es el nombre artístico de Lourdes Leon, la hija mayor de Madonna, le pondrás más atención:

Lourdes decidió entrar al negocio familiar con esta canción drum & bass publicada por el sello Chemical X, propiedad de Eartheater (quien también coprodujo el proyecto de Lolahol junto a Samuel Burgess y Hara Kiri). Esta sería la primera producción de Eartheater desde Phoenix: Flames Are Dew Upon My Skin de 2020.

La modelo y socialité de 25 años es la hija mayor de Maddona y del bailarín y preparador físico cubano Carlos León. Hace poco reveló a la revista Interview que, a diferencia de su madre megaestrella multimedia y siempre apresurada, no tiene una meta profesional “específica” y prefiere sumergirse en el modelaje y el baile, pero también expresó cierta reticencia a seguir el camino familiar hacia la actuación o música.

Letra de “Lock&Key” de Lolahol

Why can’t I just lock into a Polly Pocket?

It could all be crystal clear

Keep a photo of you in my locket

Addicted to the comfortTill the comforter gets

Too hot, too hot to sleep

I’m tossing and tearing

Yeah

I need a breeze

Whisk me away

I need to breathe

Nothing to say

Snap you in and out of my direction

Running to you from both ends

Wanna keep you close for my protection

The delusion keeps me safe

No sleep

Next plane

No sleep

Make up

Next club

Next car

Next plane









