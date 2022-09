La denominada “Musicoterapia” a mostrado resultados positivos en la salud, tanto mental como física.

Los beneficios de la música en la salud

Está comprobado que la música tiene grandes beneficios en tu salud mental y física.

¿Cuántas veces no has encontrado una canción especial para un determinado momento? O ¿Cuántas veces no has tenido alguna vivencia y una canción te acompaña el momento? O inclusive cuantas veces no se te a puesto la piel de gallina al escuchar una canción o cuando un momento épico en tu película, serie o juego favorito, lo acompaña una buena canción. Que al escucharlo te llena de energía y hasta alegría

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y es que esto es algo muy común, ya que la música ha sido parte de nosotros a lo largo de nuestra historia, y es algo comprobado que la música tiene ciertos efectos positivos en nuestra mente y cuerpo. Y aquí te traigo los beneficios que tu percibes al escuchar música e inclusive al cantar y tocar un instrumento.

Musicoterapia

Hay un estudio psicológico, que comprueba que la música juega un papel importante (como ya había mencionado), en nuestra salud tanto mental y física. Inclusive esto a sido estudiado por la disciplina de la Neurología.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Según la Federación Internacional de Musicoterapia se trata de “El uso profesional de la música y sus elementos como una intervención en entornos médicos, educacionales y cotidianos con individuos, grupos, familias o comunidades que buscan optimizar su calidad de vida y mejorar su salud y bienestar físico, social, comunicativo, emocional, intelectual y espiritual”.

Beneficios de la musicoterapia

Mejora habilidades de coordinación, comprensión, aprendizaje y memoria.

Fomenta la creatividad.

Indaga en las emociones, recuerdos y experiencias.

Mejora el estado de ánimo y sacia la ansiedad.

Provoca una apertura y socialización con el resto.

Beneficios mentales

Entre los beneficios que la música nos trae a nuestra salud mental encontramos que; En lo emocional y cognitivo, con la expresión de sentimientos y el control de la ansiedad y depresión. Además, permite mayor sociabilidad, estimula la capacidad de atención, el aprendizaje y la creatividad. También se encarga de generar ambientes de tranquilidad, relajación e incluso meditación.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Despierta, evoca y posibilita la comunicación y la expresión de emociones y sentimientos.

Permite la proyección personal, motivar el crecimiento personal, la autopercepción (auto concepto, amor y aceptación de uno mismo, empoderamiento, autoestima) y la empatía.

Facilita recursos para controlar la percepción de la ansiedad y la depresión.

Abre a la capacidad de disfrutar, a permitírselo.

Beneficios físicos

Por un lado, ya vimos que la música nos ayuda mucho con nuestras emociones, en especial si estamos viviendo un mal momento que nos detone síntomas de ansiedad y depresión, pero ahora veamos el otro lado, los beneficios que nos da físicamente.

Mejora la conciencia espacial.

Refuerza el equilibrio, la coordinación de los grupos musculares, la motricidad, la extensión, la agilidad y la resistencia.

Puede activar, sedar, regular la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardiaca, la saturación de oxígeno y la presión arterial.

Facilita un mayor confort y bienestar.

Afecta a la función endocrina y al metabolismo.

Beneficios de tocar un instrumento

Ahora bien, ya tocamos los puntos que nos da el escuchar música, pero que hay de tocar o inclusive crear nuestra propia música, transmitir esos sentimientos a través de un instrumento musical, ya sea una guitarra, un piano, batería, etc. El instrumento que mas te apasione. Si bien en este apartado tenemos beneficios muy similares a los ya descritos en los puntos anteriores, hay algunos que son propios del tocar un instrumento y son los siguientes.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Mejora la coordinación mano-ojo

Agiliza la coordinación y digitación

Fomenta la adaptación a los cambios

Agudiza la capacidad auditiva

Y como extra, te comparto una experiencia propia, hace tiempo sufrí una perdida de un familiar muy querido, y entonces sufrí ataques de pánico y ansiedad, pero gracias a la ayuda de una psicóloga me aconsejó de usar la música a mi favor ya que es algo que a mi me apasiona, por lo que me dijo que no solo escuchara mi música favorita, sino que también tocara mi guitarra y cantara, ya que esto activaría mi sistema nervioso parasimpático y simpático(Si mal o recuerdo así se llaman) Y esto me traería tranquilidad y al cantar, el simple hecho de hacerlo, estimula tu nervio vago, el cual también te ayuda a bajar los niveles de ansiedad, lo cual te ayudará a sentirte mejor. Obviamente la mejoría no es inmediata, como todo requiere su debido tiempo, pero desde el primer momento si empecé a sentir que mejoraba, que empezaba a salir del bache.

Así que, por experiencia propia, te digo que en verdad funciona y si me ayudó a mí, puede ayudarte a ti y a mas personas en el mundo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y aquí lo tienes, la musicoterapia es algo que es bastante benéfico para nosotros y en parte puede ser mas barata y accesible que otras, pero recuerda siempre consultar a un experto, espero que esto te ayude y utiliza la música a tu favor y disfrútala lo mejor que puedas.

Podría interesarte