Te dejamos una lista de los considerados mejores álbumes en la historia de la música, según algunas críticas de la industria.

La música es ese elemento que todos amamos sin excepción, ya que aunque sí exista un gran debate por su diversidad de géneros, siempre nos acompaña para relajarnos en nuestras actividades cotidianas como trabajar o limpiar la casa y hasta nos pone a bailar en las fiestas con los amigos para liberar tensiones.

Pero así como “en gustos se rompen géneros”, algunos críticos de la industria y expertos en el tema se han encargado de definir a lo largo de los años listas de los mejores álbumes en la historia de la música como el caso de la famosa revista Rolling Stone, quien se ha encargado de actualizar sus tops de mejores discos.

Hay que dejar claro que este tipo de listados puede variar mucho debido a los gustos, la moda, las tendencias e incluso a las ventas de los discos y por ello no podemos cerrarnos a que estos tops marcan 100% lo que existe en la industria musical, sin embargo, los estudios sí pueden arrojar un aproximado de la música favorita de todos los tiempos como lo que te presentamos a continuación.

Mejores discos de la historia

De acuerdo con la lista actualizada de Rolling Stone en 2020, estos son los 10 mejores álbumes de la historia:

1. Marvin Gaye – What’s Going On

2. The Beach Boys – Pet Sounds

3. Joni Mitchell – Blue

4. Stevie Wonder – Songs in the Key of Life

5. The Beatles – Abbey Road

6. Nirvana – Nevermind

7. Fleetwood Mac – Rumours

8. Prince and the Revolution – Purple Rain

9. Bob Dylan – Blood on the Tracks

10. Lauryn Hill – The Miseducation of Lauryn Hill

Por otro lado, existen más listados que también incluyen los siguiente discos, los cuáles es importante señalar que no tienen un orden en especial:

11. The Beatles – Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band

12. The Rolling Stones – Exile On Main St.

13. The Smiths – The queen Is dead

14. Television – Marquee moon

15. Blur – Parklife

16. Led Zeppelin – Led Zeppelin IV

17. Queen – A night at the opera

18. Pink Floyd – The Dark Side of the Moon

19. Bob Dylan – Highway 61 Revisited

20. The Clash – London Calling

El álbum más escuchado de la historia

Otro aspecto importante que la industria musical analiza es por supuesto las ventas y qué tanto son escuchados o reproducidos y curiosamente uno de los discos más escuchados y vendidos de la historia no está actualmente en un top 10 o algo por el estilo, pero se sigue considerando como el más comprado de todos los tiempos.

Hablamos de nada más ni nada menos que de Thriller de Michael Jackson. Se dice que el Rey del Pop ha vendido 66 millones de copias de este álbum que incluye éxitos como Billie Jean, Beat it o The girl is mine.

Discos más vendidos de la historia

Y aquí un top de los discos más vendidos de la historia, incluyendo el que ya hablamos.

1. Michael Jackson – Thriller

2. AC/DC – Back in black

3. Meat Loaf – Bat out of hell

4. Pink Floyd – The dark side of the moon

5. Whitney Houston – The bodygard

6. Bee Gees – Saturday Night Fever

7. Fleetwood Mac – Rumours

8. Shania Twain – Come on over

9. Led Zeppelin – Led Zeppelin IV

10. Michael Jackson – Bad

