Si Rammstein es controversial, su vocalista lo es aún más, y lo podemos demostrar con este listado de los momentos más polémicos de Till Lindemann.

Rammstein es una de las bandas más controversiales de la historia, ya que sus canciones y actuaciones en vivo comparten temas considerados tabú, como violencia, sexualidad y hasta canibalismo. Aunque el miembro más controvertido de todo el grupo es, sin duda, su vocalista, por lo que aquí recopilamos algunos de los momentos más polémicos de Till Lindemann que lo han catapultado como uno de los artistas más escandalosos del mundo.

Los momentos más polémicos de Till Lindemann

Arrestado en Massachusetts por simular sexo anal

Durante el festival Family Values Tour, que se llevó a cabo en 1998 con la banda Korn como la principal, Rammstein realizó una presentación polémica que le valió a Till Lindemann y a su tecladista, Christian “Flake” Lorenz, un arresto en la localidad de Worcester, en Massachusetts, según el medio Kerrang!

Durante el show, el vocalista simuló que estaba teniendo sexo anal con el músico y que tuvo un orgasmo sobre su espalda (que en realidad fue una simulación de uno usando un consolador y una mezcla de agua y licor de anís). La policía los acusó de comportamiento lascivo.

Supuesto amorío y familia secreta con Svetlana Loboda

Muchos fans afirman que Till y la cantante Svetlana Loboda son pareja en secreto, o que al menos tuvieron sus queveres hace algunos años y que el fruto de ello fue una niña a la que la estrella llamó Tilda.

Desde el 2017, se ha visto a Svetlana y Till bastante juntos, acudiendo a los conciertos de cada uno o, incluso, yendo a visitar al otro tras algún problema médico, de acuerdo con el sitio Global Happenings. Ninguno de los dos ha negado o aceptado haber tenido algo con el otro, pero los rumores persisten.

Protagonista de su propio video porno

Rammstein no es el único proyecto musical en el que Till participa, ya que lanzó en 2020 una nueva propuesta que llamó Na Chui, en la cual también participa el músico Affe Maria. El primero (y único) de sus sencillos se llama “Till the End”, y es una oda al sexo violento y desenfrenado, ya que su videoclip, de casi 10 minutos de duración, muestra al cantante tendiendo relaciones sexuales explícitas con varias modelos y actrices del mundo del entretenimiento para adultos.

El video fue lanzado, el 14 de febrero, directamente en un sitio web del mismo estilo, y el artista a su vez compartió los nombres y las cuentas de redes sociales de las estrellas con las que participó, muchas de las cuales tuvieron que eliminar sus perfiles por el acoso digital que recibieron, y se han tenido que resguarda en el anonimato por miedo a ser violentadas por fanáticos del cantante.

Viaje a Chernobyl

En ese mismo año, tras un concierto que dio en solitario en Kiev, Till hizo un viaje a una zona de exclusión en Chernobyl: la ciudad fantasma de Prípiat, en donde se tomó una fotografía sentado en un edificio abandonado, que aparentemente se encuentra cerca de la estación que provocó todo el desastre en la región, sin usar alguna protección contra la posible radiación de la localidad.

Y justamente sus fanáticos le recordaron en los comentarios de la fotografía, que publicó en redes sociales, que está estrictamente prohibido sentarse en ese terreno por las fatales consecuencias que la radiación en el ambiente y otro tipo de factores podrían ocasionar no sólo en él sino también en las personas con las que haya estado en contacto.

¿Odio infantil?

Como algunos saben, Till también tiene una faceta de músico solista, por lo que desde hace algunos años ha lanzado canciones y videos de proyectos en solitario que han caído bien entre los fanáticos de la banda y amantes de la música rock y metal, aunque uno de los temas más recientes de su propuesta causó un gran revuelo: la canción “Ich Hasse Kinder”.

Este tema literalmente es traducido como “odio a los niños”, y no sólo el título y la letra de la melodía ya causan cierto grado de preocupación, sino también el hecho de que el cantante fuera aún más allá con el tema: la publicó el año pasado, en el Día del Niño en Alemania, con un videoclip muy perturbador, en el que él aparece en una escuela soviética a finales de los años 80 y comparte escenas de violencia contra infantes.

Se puso violento con un fan

En 2019, el líder de Rammstein fue el causante de un enfrentamiento violento en un hotel porque no quiso tomarse una foto con un fan, aunque, en su defensa, la culpa no fue totalmente del cantante, ya que el fanático fue muy insistente en no quería aceptar la negativa del artista, e incluso insultó a la pareja con la que el famoso se encontraba.

Fue ahí cuando Till no pudo soportar más al fan, a quien le exigió que se disculpara con su aparente novia, aunque el fanático se negó, lo que llevó a que la celebridad le diera un golpe en el rostro que terminó quebrándole la quijada. Los miembros del hotel tuvieron que llamar a la policía para resolver la situación, sobre la cual Till no ha hecho comentarios al respecto hasta ahora.

Simuló estar en llamas en pleno concierto

Todos saben que los shows de Rammstein están llenos de pirotecnia y sorpresas de luces, aunque en una ocasión las cosas casi se salen de control cuando, en un intento por encender un fuego artificial, Till se quemó la pierna durante un concierto en vivo, lo que le dio la idea de realizar un acto que causaría furor entre sus fans… y también algunos desmayos, como comentó en entrevista con Playboy.

“Una vez, los fans realmente creyeron que me estaba quemando: realizamos una escena falsa en la que supuestamente tuve un accidente y mi pierna se quemaba. Flake llegó con un extinguidor, pero contenía líquido inflamable. Estaba en llamas.

“La música terminó, las luces se apagaron. Rodé en el escenario y los asistentes llegaron con extinguidores de fuego reales. Hicimos lo mismo en 20 shows pero tuvimos que detenerlo porque los fans consideraron que era demasiado y se quejaron en internet. Estaban realmente espantados”.

¿Cuál de todos los momentos más polémicos de Till Lindemann te parece más perturbador? Compártenos tus comentarios en nuestros canales digitales, y si buscas más contenido sobre el cantante y su banda, aquí te dejamos estos enlaces: Cuando los miembros de Rammstein se besaron en Rusia en protesta por leyes anti LGBT; “La terapia es una pérdida de tiempo”: cancelan a Till Lindemann, de Rammstein; y Estudio indica que escuchar Rammstein te hace más desagradable.

