Los soundtracks de películas más famosos de todos los tiempos

Porque nadie se resiste a bailar “You Never Can Tell” como en Pulp Fiction ni a cantar “I Will Always Love You” en el karaoke.

¿Recuerdas esa escena de ‘Kill Bill’ en la que Uma Thurman se enfrenta a Lucy Liu en una épica batalla al ritmo de “Please Don’t Let Me be Misunderstood”? ¿Y ese momento de ‘Transpotting’ en el que Ewan McGregor tiene una sobredosis con “Perfect Day” de Lou Reed en el fondo? ¿Y qué tal Simple Minds con “Don’t You Forget About Me”, en una escena que nos introduce a los cinco estudiantes problema de ‘The Breakfast Club’? Ninguna de esas películas sería el clásico que son ahora sin la música que las acompañó.

A continuación, una brevísima lista de los soundtracks más famosos del cine. No son los mejores, no son los más exitosos, pero sí son los más memorables (y sí, algunos son nuestros favoritos personales):

The Virgin Suicides (1999)

Cuando se trata de la música, muchos recuerdan esta cinta de Sofia Coppola por el video de Air en el que un chicle masticado canta durante momentos clave de la historia, “Playground Love”. Pero todo el soundtrack es una joya compuesta por el dúo francés y además incluye las dos mejores canciones de Heart: “Crazy on You” y “Magic Man”.

The Bodyguard (1992)

Algunos éramos demasiado jóvenes para recordarlo, pero ‘The Bodyguard’ (mejor conocida en México y otros países de Latinoamérica como ‘El guardaespaldas’) fue un fenómeno que pasó a la historia, sobre todo, por el temazo de Whitney Houston.

The Shining (1980)

Imposible no sentir escalofríos cuando escuchamos el tritono del diablo, inspirado en “Dies Irae”, que da inicio a la película de Stanley Kubrick. El soundtrack fue compuesto por las grandes Wendy Carlos y Rachel Elkind, con piezas de Krzysztof Penderecki y Béla Bartók.

Saturday Night Fever (1977)

Uno de los momentos más memorables en la historia del cine es aquel en el que John Travolta baila magistralmente “You Should Be Dancing” de los Bee Gees en la pista de baile. Este soundtrack, con clásicos como “Stayin’ Alive”, “How Deep is Your Love” y “More Than a Woman” que hacen que sintamos nostalgia de una época que no nos tocó.

Donnie Darko (2001)

El soundtrack de Michael Andrews para Donnie Darko es una genialidad oscura: a veces sientes miedo, a veces sientes que quieres volver a 1988. Aquí hay una versión de “Mad World” de Tears for Fears, con Gary Jules, mucho más triste, mucho menos bailable, pero igual de brillante:

The Breakfast Club (1985)

Quedarse castigado toda la tarde dentro de un aula escolar no está tan mal... si en el fondo suenan canciones de Simple Minds y Wang Chung:

Kill Bill (2003 y 2004)

I was five and he was six, we rode on horses made of sticks... Como ya dijimos, este es uno de los soundtracks más memorables porque no hay nada como ver a Uma Thurman desenfundar una katana y pelear contra sus enemigos mientras tocan las 5 6 7 8s:

Trainspotting (1996)

El soundtrack de Trainspotting es tan memorable que las parodias de la película no serían nada sin la música. Están “Lust for Life” con Iggy Pop, “Perfect Day” de Lou Reed, además de Elastica, Blur, Pulp, New Order, Primal Scream y todas las bandas que eran grandes a mediados de los años 90, así como esta de Underworld que inevitablemente ya relacionamos con drogas:

Flashdance (1983)

Una vez más, probablemente no te tocó vivir la primera mitad de los años 80 en la que ‘Flashdance’ fue todo un fenómeno, pero el soundtrack ha sobrevivido hasta nuestros días, el mundo nunca olvidará el baile frenético de “Maniac” ni esta canción de Irene Cara:

Pulp Fiction (1994)

A esta película de Quentin Tarantino le debemos los disfraces de Halloween de Mia Wallace y Vincent Vega (porque cada año hay al menos una pareja vestida así), con los que es obligatorio bailar “You Never Can Tell” de Chuck Berry:

