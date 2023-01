Madonna no soportaba a JLo: Nunca iban a cantar juntas en los VMAs

Una entrevista de JLo en 1997, en la que habló mal de Madonna y su talento para la actuación, resurge después de las declaraciones de la Diva del Bronx.

Hace poco, JLo dio una declaración sobre los MTV Video Music Awards de 2003. En ese año el mundo presenció un show histórico protagonizado por Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera (sí, aquel en que se dieron el icónico beso), pero de acuerdo con la cantante estadounidense-puertorriqueña, iba a ser ella quien cantara junto a la reina y la princesa del pop y no Xtina.

Sin embargo, como señala Juan Sanguino de Vanity Fair, Madonna y JLo ya tenían un historial de, básicamente, no soportarse. Todo por una entrevista que Jennifer Lopez dio en 1997 y en la que rompió una regla no escrita de Hollywood: dijo que Madonna no sabía actuar.

“¿Creo que es una gran intérprete? Sí”, dijo JLo sobre la reina del pop en la infame entrevista de los 90. “¿Creo que es una gran actriz? No. Actuar es lo que yo hago, así que soy más dura con la gente cuando dicen ‘Oh, puedo hacer eso, puedo actuar’. Y yo soy como de: ‘Hey, no escupas en mi arte’”.

Después de esa entrevista, JLo y Madonna no podían verse “ni en pintura”. De hecho, dice Sanguino, coincidieron en una fiesta de Año Nuevo organizada por Donatella Versace en 1999... y ni siquiera se miraron. Por eso habría sido imposible que cantaran juntas en 2003 (y mucho menos que se besaran).

Por otra parte, JLo dice que ella fue invitada por Madonna herself y que incluso ensayarían juntas en su casa. Sin embargo, tuvo un compromiso que le impidió cantar en los VMAs: “Estaba filmando una película en Canadá, nos habíamos reunido, ella, Britney y yo, para hacerlo en su casa y luego, simplemente no pude salir de la película, por lo que no pudimos hacerlo”, dijo en entrevista con E! News.

Jennifer Lopez perdió entonces la oportunidad de protagonizar uno de los momentos más icónicos de la televisión y Christina Aguilera fue la elegida. “Pusieron a Christina Aguilera, creo, en mi lugar”, dijo JLo, de 53 años. Y sobre la supuesta enemistad con Madonna, se declaró una gran fan: “Amo a Madonna, soy una gran fan, siempre lo he sido”.

