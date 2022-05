Måneskin: la banda italiana que encuentra inspiración en Harry Styles

La banda de rock italiana que está conquistando el continente americano

Måneskin, la banda italiana ganadora de Eurovision 2021, esta conformada por Damiano David, el vocalista, Victoria De Angelis, la bajista, Ethan Torchio, el baterista y Thomas Raggi, el guitarrista.

Måneskin traducido al español significa “claro de luna” en Danés, ya que Victoria, su bajista, es de origen Danés, su estilo musical es difícil de catalogar, ya que es una combinación de rock, glam, funk y se podría decir que también de pop.

Sus inicios

El grupo originario de Roma, Italia, fue creado por Damiano, Victoria y Thomas cuando se conocieron en la secundaria, tiempo después conocieron a Ethan en un grupo de Facebook cuando buscaban a un baterista para la banda.

Comenzaron subiendo videos a YouTube y cantando en las calles de roma los temas que ellos mismos componían y algunos covers de sus artistas favoritos. Su gran oportunidad llegó cuando en 2017 compitieron en X-factor Italia, en donde obtuvieron el segundo lugar y la posibilidad de grabar su primer EP.

Este disco lleva por nombre Chosen y en sus 7 canciones existe una mezcla de estilos como el rock y el reggae, así como el rap de Damiano, una de las características más destacadas del vocalista. Las canciones que más se destacan en este disco son Chosen y Beggin, títulos que al ser en inglés les otorgaron la posibilidad de llegar a este lado del mundo.

En 2018 lanzaron su segundo disco, llamado Il Ballo della Vita, el cual les permitió crecer de manera significativa en Italia, teniendo éxitos como Torna a Casa y Le parole lontane, temas que se han vuelto de los favoritos entre su público.

Su camino al estrellato

La agrupación participó en la 71ª edición del Festival de San Remo en 2021 con su tema Zitti e Buoni en dónde gracias a su victoria se les brindó la posibilidad de representar a Italia en el festival de la canción más importante de Europa, Eurovision, ese mismo año, proclamándose ganadores.

Måneskin sorprendió en dichas competencias, debido a que, su estilo musical no había tenido éxito en estos concursos. Fue gracias a su originalidad, personalidad y forma de desenvolverse en el escenario que lograron ganarse al público y jueces.

En 2021 lanzaron también su tercer album, Teatro d´Ira Vol. 1, disco que cuenta con una de sus canciones más exitosas I wanna be your slave, título que les abrió las puertas a distintos países, lanzándolos al fin al estrellato.

El video musical de esta canción, creo polémica por su contenido considerado sexual y su estética, sin embargo esto es lo que ha llamado la atención del público, además de su gran presencia escénica.

Su peculiar estilo los ha puesto en el ojo de la industria de la moda, convirtiendo a la agrupación en uno de los favoritas de la casa de moda italiana Gucci, se ha podido observar a Måneskin utilizar atuendos de esta marca en diversas presentaciones y videos musicales.

Recientemente se presentaron el festival de musica Coachella, en donde no solo cantaron sus canciones y algunos covers como womanizer de Britney Spears demostrando una vez más su gran talento. también utilizaron esta plataforma para levantar la voz en contra de la invasión Rusa a Ucrania, con su tema We’re Gonna Dance on Gasoline.

Sus más grandes inspiraciones

Han mencionado en distintas ocasiones, que algunos músicos que son su inspiración son Harry Styles, Miley Cyrus, Britney Spears, The Rolling Stones y la estrella del rock Iggy Pop, con quién lanzaron una versión de su éxito I Wanna Be Your Slave.

Damiano no sólo ha encontrado inspiración en Harry Styles para componer, también en el estilo de vestir, pues no sólo Måneskin es una de las caras de Gucci, lo es de igual forma el cantante británico. El vocalista de la banda ha mencionado e diversas entrevistas que no le avergüénzalas usar faldas o tacones porque demuestra que la ropa no tiene género.

Polémicas

El vocalista de la banda, Damiano David se ha visto envuelto en dos grandes polémicas, la primera fue después de haber ganado Eurovisión, pues en algún momento la cámara lo enfocó y el cantante tenía la cara cerca de la mesa, por lo que muchos dedujeron que se encontraba inhalando estupefacientes, sin embargo, Damiano afirmó que la mesa de cristal se había roto y el sólo se estaba cerciorando de no haberse lastimado.

Ante esto, el cantante se sometió a una prueba de antidoping voluntaria en la que efectivamente salió negativo ante algún tipo de sustancias. De igual forma se mencionó en repetidas ocasiones que Damiano se encontraba borracho por su actitud en la rueda de prensa que se llevó a cabo al finalizar la premiación, a lo que el vocalista italiano tuvo que salir a decir que sólo era la emoción lo que lo llevó a actuar de esa forma.

