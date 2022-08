‘María de todas las Marías’, la canción que Juan Gabriel compuso para ‘La Doña’

El Divo de Juárez tenía una musa a la que le escribió una emotiva canción: María Félix, ‘La Doña’, quien se sintió muy halagada por el detalle del cantante.

María Félix, conocida como La Doña, fue una actriz mexicana que logró cautivar con su talento, belleza y peculiar personalidad a todas las personas que la conocieron y las que no. Por ello, se convirtió en toda una diva inalcanzable de la Época de Oro del cine mexicano a la que sus amores como Jorge Negrete admiraban y otros tantos amigos también, como Juan Gabriel, quien le compuso una emotiva canción a la que llamó María de todas las Marías.

El también conocido como El Divo de Juárez, en 1978 creó para su disco Mis ojos tristes la canción inspirada en María Félix, la cual halagó mucho a la icónica artista, quien se caracterizaba por tener un carácter fuerte y frío.

De hecho, cuando Juanga interpretó el tema por segunda vez en Siempre en Domingo con Raúl Velasco, La Doña no dudó en acompañarlo en el escenario. En ese momento, ambos protagonizaron uno de los momentos más icónicos del programa de televisión, pues la primera vez que Juan Gabriel cantó el tema, sus fans no evitaron mencionar la comparación que se le hizo con la Virgen María, sin embargo, ambos hablaron de ello para aclararlo. Por su parte el artista dijo que nunca quiso ofender a nadie con la letra de la canción y la actriz agradeció el gesto del cantante diciendo que era el mejor regalo de su vida.

“No todos los días se le hace a una mujer una canción y he venido por eso, he venido por Juan Gabriel que me ha hecho una canción... Yo creo que con el regalo que me ha hecho Juan Gabriel como con el regalo del maestro Agustín Lara (María Bonita), yo digo que es el mejor regalo de mi vida. He tenido dos regalos extraordinarios”, aseguró Maria Félix.

Te dejamos con el video del momento entre Juan Gabriel y María Félix en Siempre en Domingo, así como también la letra completa de la tierna canción.

María, María, María

María, de todas las Marías

Tan bella, que hasta te pareces a la madre de Dios

María, de todas las Marías

La Doña, dueña del amor

Quien fuera tus ojos, ¡oh! María, María

Para ver realmente quién es Dios

Pero yo soy nada en ti María, María

Me conformo con esta canción

Y cantando esta canción María, María

Llegaré hasta donde vive Dios

Déjame llegar a ti María, María

Sé que Dios está en tu corazón

Y cantando esta canción María, María

Llegaré hasta donde vive Dios

Déjame llegar a ti maría, María

Sé que Dios está en tu corazón, María.

