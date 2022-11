Mariah Carey intentó convertirse en la reina de la Navidad... pero la rechazaron épicamente

Jack Skellington también intentó autoproclamarse el rey de la Navidad... y ya sabemos cómo terminó eso.

Desde que lanzó “All I Want For Christmas Is You”, hace casi 30 años, Mariah Carey se convirtió en la reina no oficial de la Navidad. Al menos en Estados Unidos, donde su tema navideño suena invariablemente cada año. En 2021, sin embargo, la cantante se tomó muy en serio el título e intentó patentarse como “Queen of Christmas” para vender productos relacionados con su marca. La Oficina de Marcas Registradas y Patentes de ese país se lo negó y rechazó su petición.

Fue el año pasado cuando la cantante de 52 años presentó la solicitud para comercializar el mote de “Queen of Christmas” y otras opciones como “Princess of Christmas” y “QOC”. Pero a solo un mes de que llegue la temporada navideña de 2022, Mariah Carey recibió la triste noticia de que no será la reina de la Navidad. Así como Jack Skellington en ‘The Nightmare Before Christmas’, la película cuyo crédito se adjudicó Tim Burton, ella intentó adueñarse de esa festividad... y fracasó en su intento.

“All I Want For Christmas Is You”, el villancico más rentable

Aunque seas el más grinch de los grinches, seguramente has escuchado ese pegajoso tema mientras caminas por los pasillos del supermercado en busca de un pavo congelado (o cualquier otro bocadillo de temporada). Junto con el “Santa Claus llegó a la ciudad” de Luis Miguel, “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey suena en cada rincón cuando la Navidad se acerca. Y es una de las canciones navideñas que le han dado más dinero: más de dos millones anuales, aproximadamente, solo en regalías.

Mariah Carey ha ganado cerca de 60 millones de dólares solo con esa canción. Su vida podría estar resuelta únicamente por ese tema, sin necesidad de tener otros doce álbumes de estudio, dos discos navideños, una banda sonora, un álbum en vivo, cuatro álbumes de compilación, un EP y un álbum de remixes. Cuando salió en 1994, “All I Want For Christmas Is You” se volvió uno de sus más grandes éxitos: alcanzó el primer lugar en Alemania, Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Francia, Portugal, Suecia y, por supuesto, Estados Unidos. La canción es uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos (pero eso, tristemente, no es suficiente para ser la reina de la Navidad).

