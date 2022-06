Marilín Mensón: El personaje de Eugenio Derbez que se burlaba de Marilyn Manson

Mientras algunos tenían miedo de Marilyn Manson, otros hicieron parodias descaradas del personaje en la televisión mexicana.

Hubo una época en la que Marilyn Manson era uno de los máximos exponentes de la contracultura musical: un showman diabólico cuyas letras subversivas y apariencia extraterrestre encantó a miles de fans… y escandalizó a sus papás. El artista, cuyo nombre real es Brian Warner, era reconocido por adolescentes de todo el mundo y también por los asustados padres que veían en él a un anticristo (ahora nos queda claro que el verdadero peligro estaba en la violencia que habría ejercido contra sus parejas, como han denunciado Evan Rachel Wood y otras mujeres).

En el año de 2003, en México, Marilyn Manson llegó a ser tan popular que motivó una marcha de padres de familia que se oponían a su concierto en la ciudad de Monterrey. Antes de eso también inspiró a Eugenio Derbez, uno de los comediantes más importantes de este país, a crear uno de sus emblemáticos personajes: una parodia del cantante al que llamó “Marilín Mensón”.

Marilín Mensón surgió en el programa televisivo de comedia ‘Derbez en cuando’ y los guionistas le inventaron toda una historia de origen: era hijo de una mujer llamada Marilyn Zabaleta (interpretada, obviamente, por Susana Zabaleta), fue adoptado por una familia vietnamita, su nombre completo era “Eugenio Moisés Una Chambrita” y era vocalista de una banda llamada “Los Rolling Gags”.

Mensón era una versión caricaturizada de Marilyn Manson: con exagerado maquillaje, prótesis dentales y lentes de contacto que le daban un toque “satánico” en los ojos. No obstante, el personaje era torpe y distraído: en las entrevistas aparecía con la mirada perdida, haciendo chistes de doble sentido y repitiendo el mismo discurso una y otra vez, como saliendo y entrando de un trance. Las canciones de su banda tenían nombres como “The Lady With the Red Ribbon” (“La del moño colorado”), “Yo solo quiero gozar”, “Yo solo quiero disfrutar” y “Los sonidos del silencio”, entre otras que fueron escritas por Pepe Sierra y Gus Rodríguez, compañeros de Derbez.

De acuerdo con la página de Wikipedia dedicada a los personajes del cómico mexicano, el personaje sí tuvo un final para su historia ficticia: lo mandaron a exorcizar al Vaticano y, a partir de entonces, dejó la vida de oscuridad y se volvió “bueno”. Desde entonces canta sobre la paz y el amor.

En la vida real, sin embargo, Eugenio Derbez está ocupado con su carrera como actor y productor en Estados Unidos, tiene un reality show con su familia y acaba de ganar un SAG Award por su papel en ‘CODA’. Por eso es poco probable que veamos un regreso de Marilín Mensón a la televisión, pero siempre lo recordaremos como una parodia que fue mucho mejor que su versión original.

