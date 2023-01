Marilyn Manson: qué hizo, denuncias y qué fue de su carrera

Debido a la serie de demandas que Manson ha acumulado, su carrera musical ha sido dañada severamente.

Marilyn Manson ha sido una celebridad muy popular por su memorable trabajo en el metal y por ser un músico extravagante con una personalidad controvertida. Su nombre real es Brian Hugh Warner y es un cantante estadounidense de rock y metal que a lo largo de su carrera se ha metido en varias polémicas, entre éstas y la más escuchada, las acusaciones en su contra por tortura y abuso. De hecho, ha recibido varias demandas por estos motivos.

Ashley Morgan Smithline demanda a Marilyn Manson

La modelo Ashley Morgan Smithline declaró que sostuvo una relación de dos años con Marilyn Manson, quien al menos en 15 ocasiones fue acusado de violencia. La modelo contó en su testimonio que el músico la agredió varias veces y, en una de éstas, la cortó con un cuchillo, además la obligó a sostener relaciones sexuales violentas, hacer un pacto de sangre y la encerró varias veces en un lugar al que llamaba “la habitación de las chicas malas”.

Al inicio de su relación todo era romance, pero las cosas cambiaron cuando ella se mudó al departamento de Manson, pues fue ahí donde iniciaron los abusos. Ashley reveló que el primer día que sufrió una agresión sexual por parte de su expareja, despertó atada a la cama mientras él abusaba de ella.

“Nunca pensé que podía violarte alguien con quien tenías una relación. Hay una diferencia entre despertarse con alguien que quiere tener sexo contigo cariñosamente por la mañana y despertar atado con alguien que tiene sexo con tu cuerpo inconsciente”, describió la modelo.

¿El cuarto de torturas de Marilyn Manson es real?

No es la primera vez que alguna expareja de Marilyn Manson acusa al músico por las mismas razones. La revista Rolling Stone trabajó nueve meses en una investigación periodística sobre el famoso cuarto de torturas de Manson en 2021 y descubrieron que, efectivamente, el rockero había convertido uno de sus estudios en ya mencionada habitación en la que sometía sexualmente a diferentes mujeres.

El cuarto de torturas de Marilyn Manson estaba en su departamento de West Hollywood y era conocido como ‘Bad Girls Room’ (Cuarto de las chicas malas). De acuerdo con la investigación, el músico enceraba a las mujeres en la habitación durante horas con el objetivo de castigarlas por pequeñas transgresiones que él dictaminara que ellas hubieran tenido.

Ashley Walter, exasistente de Manson, aseguró que el músico siempre bromeó y se jactó de ese espacio, incluso ella fue una de las mujeres que acudió con las autoridades para acusarlo de agresión sexual. Por otro lado, un colaborador del músico mencionó que nunca vio a nadie allí y que todos llamaban de la misma manera al polémico cuarto.

Ashley Morgan Smithline afirmó que fue obligada a estar dentro de ese cuarto: “Al principio lo hacía sonar genial. Después fue todo punitivo. Incluso, si estaba gritando, nadie me iba a escuchar”, comentó. Asimismo, la modelo reveló que cuando Brian Hugh Warner la llevaba hasta la habitación, ella intentaba no pelear porque eso hacía que él lo disfrutara más: “Aprendí a no luchar contra eso, porque le estaba dando lo que quería”, expresó.

De acuerdo con una fuente judicial, en el ‘Bad Girls Room’ Manson tenía una libreta de anotaciones con una estática perversa, la decoración se basaba en sangre, cruces esvásticas y recortes de revistas pornográficas. La habitación era insonorizada, por lo que era imposible escuchar lo que pasaba allí dentro, las paredes eran completamente negras y mantenía una temperatura por debajo de los 18 grados, un elemento determinante para el mal humor de Marilyn Manson, quien suele quejarse constantemente del termostato: “Allí cometió actos de abuso mental, físico y sexual que dejaron a sus víctimas con episodios paralizantes de ansiedad, depresión, ataques de pánico y estrés postraumático”.

Las denuncias a Marilyn Manson

Desde principios de 2021, Brian Hugh Warner ha recibido demandas de más de 15 mujeres por diferentes abusos sexuales, psicológicos y físicos. Algunas de las víctimas son exparejas y otras fueron asistentes personales de Marilyn Manson. De hecho, una de las denunciantes fue Evan Rachel Wood, sin embargo, el músico negó todas las acusaciones por parte de la actriz, incluso la demandó por difamación, angustia emocional y suplantación de identidad en Internet.

Otra demanda fue presentada por Esmé Bianco, actriz de Game of Thrones y exnovia del cantante, en la que asegura que abusó de ella física, sexual, psicológica y emocionalmente en múltiplas ocasiones durante 2011. Y una más por parte de Jane Doe, también exnovia de Manson, y asegura que Warner la mantuvo privada de comida y sueño.

Por qué desestimaron la demanda contra Marilyn Manson

Fue un juez de Los Ángeles el encargado de rechazar una de las demandas por agresión sexual presentadas contra Marilyn Manson. Esta decisión fue tomada luego de que la demandante Ashley Morgan Smithline no designara un nuevo representante legal después de que su primer abogado se retirara del caso debido a ciertas complicaciones.

Marilyn Manson niega todas las acusaciones en su contra, aunque el juez tomó la desestimación como sentencia de rebeldía hacia la modelo por no solicitar a un nuevo abogado para su caso. Aunque Howard King, abogado del músico, considera este acto como una victoria.

“Agradecemos y elogiamos a Ashley Smithline por desestimar sus demandas contra Brian Warner sin pedir ni recibir nada a cambio. La Sra. Smithline se ha negado a dejarse manipular por otros que intentan perseguir sus propias agendas contra el Sr. Warner. Le deseamos lo mejor y seguiremos trabajando para asegurar que paguen un precio significativo aquellos que han intentado abusar de nuestro sistema legal”, declaró King.

Debido a la serie de demandas que Manson ha acumulado, adquirió la imagen de un “depredador sexual”, algo que, sin duda, ha dañado severamente su carrera musical.

