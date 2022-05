Mary Poole y Robert Smith, la historia de amor más tierna del rock que sigue después de casi 50 años

El vocalista de The Cure conoció a la que ahora es su esposa, cuando iban en secundaria.

Robert Smith formó The Cure, una de las bandas más importantes de post punk de la historia, su música melancólica, con toques new wave cautivó a una generación que se indentificó con las letras de este quinteto británico, ya que a veces contrastan con su melodía, así como con la imagen gótica de sus integrantes, debido a que muchas de ellas hablan de amor y desamor.

Si hay alguien que ha inspirado las composiciones del frontman de esta agrupación, es su esposa Mary Poole, a quien ha dedicado varios de sus éxitos. Por esta razón te contamos más acerca de una de las historias de amor del rock más longevas.

¿Cómo nació el amor entre Mary y Robert?

De acuerdo con Smith, conoció a Poole en el colegio de Crawley Sussex, cuando ambos tenían 14 años. Un día coincidieron en la clase de teatro en la que su maestro les pidió que formaran parejas para una actividad, por lo que él le dijo a ella que fueran equipo y aceptó.

Durante un tiempo fueron muy buenos amigos, pero la relación se fue transformando por la convivencia frecuente hasta que se hicieron novios.

Fue hasta después de 15 años de conocerse que Smith le propuso matrimonio a Pool y se casaron 13 de agosto de 1988, justo cuando el músico escribía uno de los álbumes más icónicos de la banda: Disintegration.





Como regalo de bodas, él le compuso “Lovesong”, canción que surgió debido a que pasaban bastante tiempo alejados, ya que la banda se encontraba en giras alrededor del mundo, así que Robert decidió recordarle a su esposa lo mucho que siempre la amaría.

“However far away, I will always love you. However long I stay, I will always love you”.

Cabe destacar que después de 34 años de casados la pareja sigue más unida que nunca, aunque decidieron no tener hijos desde antes de comprometerse.

