“Master of Puppets” aumenta 417% sus reproducciones en México por Stranger Things 4

Este país es muy fan de Metallica, de Stranger Things y de la música ochentera en general.

Antes de la cuarta temporada de Stranger Things, “Master of Puppets” ya era una canción muy popular en México. Prácticamente todas las bandas de covers de heavy metal tienen ese tema de Metallica en su repertorio básico, pues se trata de un clásico del thrash. Sin embargo, la serie ochentera llegó a darle a la música de esa década un segundo aire e hizo que la canción se colocara entre las más escuchadas de Spotify. Ya lo vimos con “Running Up That Hill” de Kate Bush, que hizo a su autora ganar varios millones de dólares, y ahora es el turno de la banda de San Francisco.

Este fin de semana, tras el final de temporada de Stranger Things 4, fue el turno de “Master of Puppets”. Eddie Munson, el personaje de Joseph Quinn que es amante de Dungeons & Dragons, líder del Hellfire Club y fan de Iron Maiden y Ronnie James Dio, toca esa canción en la guitarra para atraer a las criaturas infernales que habitan el Upside Down. A juzgar por las cifras de Spotify, esa escena fue tan popular en México que las reproducciones de “Master of Puppets” aumentaron 417%. Es decir, cinco veces más que en un día promedio.

De acuerdo con la plataforma de streaming, “Master of Puppets” entró al lugar 112 en el Top 200 de canciones en México el domingo 3 de julio (dos días después del estreno del Volumen 2). Ese mismo día fue la nueva entrada más alta en Viral Songs México y obtuvo el puesto 78. A nivel global, la canción de Metallica se ubicó en la posición 26 del Top 50 Global de Spotify.

El soundtrack de Stranger Things 4 ya está disponible en Spotify, con las canciones del Volumen 1 y el Volumen 2 actualizadas, y puedes escucharlo aquí mismo:

