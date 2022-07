Master Of Puppets: la historia detrás de la joya del Trash metal que revivió Stranger Things

La canción volvió a estar en tendencia debido a una escena de la última temporada de la serie.

El 3 de marzo de 1986 llegó a las tiendas de discos Master Of Puppets, el tercer álbum de Metallica, el cual se convirtió en un hito del trash metal y consolidó a la banda estadounidense como una de las mayores exponentes del género que sigue hasta el día de hoy.

James Hetfield (guitarra y voz), Lars Ulrich (batería), Kirk Hammett (guitarra) y Cliff Burton (bajo) cautivaron con una producción de ocho canciones, entre la que destacó Master Of Puppets, la cual es considerada como una de las mejores composiciones de metal de la historia.

Ahora, 37 años después la canción vuelve a estar en tendencia, debido al último episodio de la cuarta temporada de la aclamada serie de Netflix, Stranger Things.

ESTA NOTA CONTIENE SPOILERS DEL VOLUMEN 2

La escena en la que Dustin Henderson y Eddie Munson se encuentran en el mundo de Vecna ya rompió el internet, e incluso los internautas la han calificado como la mejor de toda la serie.

Munson se despidió como todo un héroe tocando una de las canciones más emblemáticas de metal, mientras la adrenalina del peligro que sufrían sus amigos en el upside down, así como el mismo riesgo de muerte que él enfrentaba envolvían el ambiente.

“Esta va por ti Chrissy”, esa frase pronunció el personaje más querido de la última temporada antes de inundar el mundo de Vecna con los sonidos de trash metal de la legendaria Master of Puppets.

La escena fue épica y a solo dos días del estreno de los últimos dos episodios de la cuarta temporada, ya se hizo viral debido a la perfección con la que despidió al personaje fan del heavy metal favorito de la audiencia.

Parece que los hermanos Duffer encontraron la fórmula perfecta para convertir la nostalgia en un recurso que genera tendencias, ya que la producción de Netflix ya rompió todos los récords y se colocó como lo más visto en la historia de la plataforma.

No solo Master of Puppets ha comenzado a circular en TikTok, sino que los espectadores más jóvenes han comenzado a preguntarse por la canción que interpretó Eddie en dicha escena.

Este no es el único éxito musical de la década de los ochenta que regresó gracias a la serie, ya que Running up that hill de Kate Bush, rompió tres récord guinness después de su aparición en Stranger Things, además le generó millones de dólares en regalías a la cantante británica.

La historia de Master of Puppets

Regresando al éxito de Metallica, un dato importante sobre Master of Puppets, es que al igual que el personaje Eddie Munson, este álbum fue la despedida del legendario bajista de la agrupación Cliff Burton, quien lamentablemente murió el 27 de septiembre de 1986, es decir a solo unos meses del estreno del álbum.

El músico falleció a los 24 años debido a un fatídico accidente automovilístico, el cual dejó al mundo del rock sin uno de los bajistas más prometedores de la escena.

A raíz del éxito que tuvo la canción, Metallica siguió con una exitosa carrera y aunque posteriormente lanzó álbumes que tuvieron un alcance comercial más alto, este es recordado por la era favorita de los fanáticos de la banda, que recuerdan a Burton como una de las piezas clave de la agrupación.













