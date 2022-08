Tal vez no lo sabías, pero la cantante española creó una canción para la exitosa serie Game Of Thrones y te damos todos los detalles.

Con toda la fiebre que se está viviendo tras el estreno de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, los fans de la exitosa serie de HBO Max están reviviendo detalles que valen la pena conocer. Uno de ellos que es poco conocido y bastante curioso es que la cantante española Rosalía compuso una canción para la misma.

Así es, la ‘Motomami’ que recibió muchos muñecos de peluche de Dr. Simi durante su presentación en la CDMX, hace tiempo llevó su carrera a otro nivel y creó la canción “Me traicionaste” para incluirla en el soundtrack de Game of Thrones.

La banda sonora de la serie compuesta por 14 canciones en total, fue lanzada en 2019 por Columbia Records bajo el nombre “For the Throne”cuando se estrenó la octava y última temporada de GOT y en el sencillo que compuso Rosalía colaboraron artistas como The Weeknd, SZA, Travis Scott, The Lumineers, Mumford & Sons, entre otros.

“Me traicionaste” fue la novena pista del álbum que la artista española escribió con Pablo Díaz-Reixa e interpretó junto a Alejandro Salazar, un artista peruano conocido como A. Chal.

Te dejamos con el audio y la letra completa de “Me traicionaste”, la canción que Rosalía compuso para “Game of Thrones”.

“Me traicionaste” de Rosalía letra completa

Lo vi en tu mira’

Back on my bullshit

En tu mira’, es tu mirada

Sólo al mirar en tu mira

’En tu mira’

Se van abajo pa’ la acera

Vine a encontrar aunque supiera

Ay, lo diseñaste

Bye, me traicionaste

Ay, amor que no lo ves

Lo vi en tu mira’, es tu mirada

Solo al mirar en tu mira’

Es tu mirada

Solo al mirar en tu mira’

En tu mirada

Sólo al mirar en tu mira’

En tu mira’

I take my time when I see you comin’ (see you comin’)

A poker face but it’s not chorus (no chorus)

Why, why, why, why

Why you want my heart break?

Why me traicionaste?

Ay, don’t turn away

it’s all in the eyes, in the eyes, in the eyes

Oh yeah, saw it in the eyes, in the eyes

En tu mira’, es tu mirada

Solo al mirar en tu mira’

Es tu mirada

Solo al mirar en tu mira’

Es tu mirada

Solo al mirar en tu mira’

En tu mira’

Si quiere’ jugar

Me quiere’ jugar, me

Vamo’ a jugar

Si quiere’ jugar

Me quiere’ jugar, me

Vamo’ a jugar

Solo al mirar en tu mira’

En tu mira’

Solo al mirar en tu mira

’En tu mira’

Solo al mirar en tu mira’

En tu mira’

Solo al mirar en tu mira’

En tu mira’

You really want to play games with me?

Por la espalda...

