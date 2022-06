Megadeth: Dave Mustaine perdona a David Ellefson, pero no quiere volver a tocar con él

David Ellefson no estará en el próximo disco de Megadeth y Dave Mustaine dice que no volverán a hacer música juntos.

El año pasado, David Ellefson fue despedido definitivamente de Megadeth. El bajista fue acusado de tener conversaciones de carácter sexual con al menos una menor de edad y se filtraron videos que calificó como “vergonzosos”, aunque alegó que mujer en cuestión era un adulta y sus interacciones fueron todas consensuadas. La banda de Dave Mustaine se tomó una pausa para decidir el destino de Ellefson en Megadeth y, finalmente, decidieron que tenía que irse.

Megadeth acaba de anunciar su nuevo material ‘The Sick, the Dying... and the Dead’ y, en una entrevista con Metal Hammer, Mustaine dijo que no volverá a hacer música con David Ellefson... nunca. “Déjame decir esto: fue una decisión difícil de tomar. Hubo muchas personas involucradas y tuve que tomar una decisión porque, desafortunadamente, cuando eres el líder, tú eres el que debe ser fuerte y hacer lo mejor por la música. Todo lo que quise hacer fue una ruptura limpia y no lastimar a nadie, no lastimar a los fans ni lastimarlo a él. Solo quería avanzar y espero que el involucrado esté bien”.

Dave Mustaine dice que esta es la segunda vez en que decide perdonarlo por sus acciones. La primera fue en 2004, cuando Ellefson ya no estaba en la banda y demandó a Mustaine porque, supuestamente, le debía millones de dólares en regalías. Aun así, regresó en 2010 y fue parte de Megadeth hasta que fue despedido en 2021. “Lo perdoné cuando me demandó y lo perdonaría cientos de veces”, dijo. “Pero no volveré a hacer música con él”.

David Ellefson grabó el bajo para ‘The Sick, the Dying... and the Dead’, el disco que sale a la venta el próximo 2 de septiembre. Sin embargo, después de que fue despedido, este se volvió a grabar ahora con Steve DiGiorgio de Testament. Por otro lado, James “JLo” LoMenzo es ahora el reemplazo definitivo del bajista en Megadeth y los acompañará en su próxima gira por Estados Unidos junto con Five Finger Death Punch.

