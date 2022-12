Las 15 mejores canciones de 2022 que no se nos salieron de la cabeza

Las canciones más escuchadas de este 2022, que si están en este listado es porque, seguro, fueron parte de nuestro año.

Las mejores canciones de 2022, porque este año estuvo lleno de mucha música y mucha buena música… y es que las canciones tienen el poder de acompañarnos en cada momento de nuestra vida y seguro este 2022 atravesamos por situaciones felices y otras un tanto agotadoras, pero la música siempre nos lleva a ese lugar seguro en el que sentimos que todo puede ir mejor, y que todo irá mejor.

Por ello, te compartimos el listado de algunas de las canciones más escuchadas de este 2022, que si están aquí es porque, seguro, fueron parte de algunos momentos de nuestro año.

La mejores canciones de 2022

‘As It Was’ - Harry Styles

Lo veíamos venir, fue muy difícil que ‘As It Was’ se nos saliera de la cabeza y, con ésta, el bailecito de Harry Styles. Con este tema, el músico británico dio una probadita de lo que sería su reciente álbum Harry’s House y sí que nos convenció de que el resto de las canciones serían oro puro. Sin duda, este tema nos acompañó y, sobre todo, nos abrazó el corazoncito.

‘Me Porto Bonito’ - Bad Bunny ft. Chencho Corleone

No lo niegues, tú también escuchaste ‘Me Porto Bonito’ unas mil veces en el año. Sin duda, es una de las mejores canciones de ‘Un Verano Sin Ti’ del Conejo Malo y en la última mitad de 2022 la pudimos escuchar en todos lados, simplemente por eso es parte del listado de las mejores canciones del año… y, cómo no, si nos hizo perrear hasta el subsuelo.

‘Heat Waves’ - Glass Animals

Pese a que esta canción fue lanzada en 2020, de acuerdo con Spotify, ‘Heat Waves’ es una de las canciones más escuchadas de 2022 gracias a la popularidad que obtuvo en la plataforma de TikTok. Este tema pertenece al álbum Dreamland y fue nominada en los MTV Video Music Awards a Mejor Video Alternativo.

‘Break My Soul’ - Beyoncé

En este 2022, Beyoncé entregó al mundo uno de sus mejores trabajos, Renaissance, que integra el tema ‘Break My Soul’, una de las canciones más escuchadas del año… y bailadas también, porque es imposible resistirse al ritmo de la artista estadounidense.

‘SAOKO’ - Rosalía

En los últimos años, la Rosalía sólo ha sabido cosechar éxitos y su último álbum Motomami no fue la excepción, éste incluye ‘SAOKO’, una de las canciones más escuchadas de 2022 porque ese coro fue imposible borrarlo de nuestra cabeza. Chica, ¿qué dices?

‘Ojitos Lindos’ - Bad Bunny ft. Bomba Estéreo

¿Otra vez Bad Bunny? Sí, otra vez, y no lo decimos nosotros, sino las listas de reproducción de las plataformas de música. Así que no lo niegues más, sabemos que tú también escuchaste esta rolota del Conejo Malo.

‘About Damn Time’ - Lizzo

Nuestra Lizzo brillando como siempre con ese ritmo único que es parte de ella, por eso, ‘About Damn Time’ es una de las canciones más escuchadas de 2022 y no es para menos, pues esta canción te envuelve desde los primeros 10 segundos de reproducción.

‘Beg For You’ - Charli XCX feat. Rina Sawayama

El 2022 empezó con una de las canciones que serían de las más escuchadas del año, ‘Beg For You’, siendo el tercer sencillo del quinto álbum de estudio de la compositora inglesa, Crash, considerado una de las más grandes creaciones de XCX.

‘Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′ - Bizarrap, Quevedo

¿Quién no hizo este trend en TikTok? Fue imposible resistirse. Todos cantamos y bailamos esta canción y ya no es momento para negarlo porque las listas de reproducción lo confirmaron. Y es que Bizarrap encontró la forma para atraparnos con cada una de sus sesiones.

‘Super Freaky Girl’ - Nicki Minaj

‘Super Freaky Girl’ de Nicki Minaj fue lanzada en agosto de 2022 y desde entonces se posicionó en la Billboard Hot 100, convirtiéndose en la tercera canción y primera en solitario en ser número uno de las listas de éxitos musicales, haciendo historia en el rap femenino.

‘No hay Ley’ - Kali Uchis

Hasta ahora, ésta ha sido una de las canciones más exitosa de Kali Uchis, luego de ‘Telepatía’, y pertenece su reciente álbum Alternativo Diferente. La artista estadounidense ha escalado a la cima del éxito poco a poco y nos lo demostró posicionándose con ‘No hay Ley’ en la lista de las más escuchadas de 2022.

‘Anti-Hero’ - Taylor Swift

Taylor Swift siendo la verdadera industria musical desde siempre, por ello, no es raro que ‘Anti-Hero’ sea parte de las canciones más escuchadas de 2022. Esta rola fue el primer sencillo revelado para anunciar el décimo álbum de Swift de la solista, Midnights, que fue lanzado en octubre de 2022.

‘Shut Down’ - BLACKPINK

Blackpink lo hizo de nuevo, el grupo surcoreano ha sabido cómo posicionarse en las listas de popularidad y el 2022 no fue la excepción. ‘Shut Down’ pertenece al álbum Born Pink, segundo material de la agrupación femenina, lanzado en septiembre de 2022.

‘Free’ - Florence + The Machine

Una verdadera celebración a la alegría, ‘Free’ pertenece al álbum Dancer Fever de Florence + The Machine y, sin duda, no nos pudimos sacar esta canción de la cabeza, sobre todo cuando queríamos empezar los días con optimismo.

‘There’d Better Be A Mirrorball’ - Arctic Monkeys

Arctic Monkeys ya es considerada una de las mejores agrupaciones de los últimos tiempos y este 2022 no fue la excepción para ser parte del listado de los más escuchados. ‘There’d Better Be A Mirrorball’ es parte del séptimo álbum de la banda, The Car, que fue lanzado en octubre de 2022.

¿Cuáles fueron tus rolas favoritas de 2022?

