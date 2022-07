“Quedamos impresionados”: Metallica reacciona a escena de Stranger Things y da la bienvenida a nuevos fans

La banda estadounidense habló de lo satisfecha que quedó de participar en la serie. Además agradeció a los nuevos fans que conocieron la canción por Stranger Things.

El final de la cuarta temporada de Stranger Things sigue dando de qué hablar, en especial la escena en la que Eddie Munson toca Master of Puppets en la guitarra para distraer a los murciélagos del Upside Down, mientras sus amigos intentan matar a Vecna.

Este momento se hizo viral y ahora Metallica, la emblemática banda de Thrash Metal que compuso dicha canción en 1986 reaccionó al trabajo que quedó grabado en la icónica escena.

“La forma en que The Duffer Brothers ha incorporado la música en Stranger Things siempre ha sido de otro nivel, por lo que estábamos más que emocionados de que no solo incluyeran “Master of Puppets” en el programa, sino que tuvieran una escena tan fundamental construida a su alrededor. Todos estábamos emocionados de ver el resultado final y cuando lo vimos quedamos totalmente impresionados... está tan extremadamente bien hecho, tanto que algunas personas pudieron adivinar la canción con solo ver unos segundos de las manos de Joseph Quinn. en el tráiler!! ¿Qué tan genial es eso?”, se lee en la publicación que hizo la agrupación en Instagram.

Metallica también agradeció a todo el equipo que conformó esta serie y señaló que se siente honrada de poder musicalizar una de las escenas más importantes para el personaje Eddie Munson.

“Es un honor increíble ser una parte tan importante del viaje de Eddie y estar una vez más en compañía de todos los otros artistas increíbles que aparecen en el programa”, concluyó.

Hay que recordar que el hijo de Robert Trujillo, Tye fue quien grabó la versión de Master of Puppets que vimos en la serie, esto con la asesoría del guitarrista Kirk Hammett.

Bienvenidos a la familia de Metallica

Debido a que la agrupación estadounidense es una de las más emblemáticas del Thrash metal y el álbum Master Of Puppets es emblemático en su carrera debido a que fue el último que hicieron con Cliff Burton, el legendario bajista que murió en un accidente de auto, no faltaron los grupos de fans de la banda que comenzaron a criticar a los que no conocían la canción desde antes de que saliera en el show.

Por esta razón, la banda agregó en su publicación el hashtag Welcometothemetallicafamily (Bienvenidos a la familia de Metallica) e incluso hizo algunos comentarios al respecto.

“Todos son bienvenidos en la familia de Metallica, ya sea que hayas sido fan durante 40 horas o 40 años, todos compartimos un vínculo a través de la música”, escribió la agrupación.





