‘Mi cuerpo está débil’: El emotivo mensaje de Ozzy Osbourne al cancelar su gira

El ex vocalista de Black Sabbath anunció que cancelará su próxima gira por problemas de salud.

Ozzy Osbourne compartió con sus fans una de las noticias más tristes que ha dado a lo largo de su carrera.

A través de sus redes sociales, el músico y compositor británico, ex vocalista de la banda Black Sabbath, anunció que cancelará su próxima gira por problemas de salud, ya que desde hace años su cuerpo no se siente bien.

‘Esta es probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis fieles seguidores. Como todos saben, hace cuatro años, este mes, tuve un accidente grave, donde me dañé la columna’, inició el comunicado.

El cantante mencionó que pese a no sentirse bien, siempre quiso volver al escenario, ya que su voz se encuentra bien, sin embargo, su cuerpo está muy débil, pues se ha sometido a varias operaciones y tratamientos desde entonces.

‘Mi único propósito durante este tiempo ha sido volver al escenario. Mi voz para cantar está bien. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos con células madre, interminables sesiones de fisioterapia y, más recientemente, el innovador tratamiento Cybernics (HAL), mi cuerpo todavía está físicamente débil’, escribió.

Ozzy Osbourne dijo estar muy agradecido con los fans que han guardado los boletos para sus conciertos desde hace tiempo, pero por más que quiera darlo todo en el escenario, por ahora es imposible.

‘Sinceramente, me siento honrado por la forma en que pacientemente han conservado sus boletos durante todo este tiempo, pero con toda conciencia, ahora me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de hacer mi próxima gira Europa / Reino Unido, ya que sé que no podía hacer frente a los viajes necesarios. Créanme que cuando digo que la idea de decepcionar a mis fans realmente me jode más de lo que pueden imaginar’, agregó.

El músico, de forma muy emotiva mencionó que no imaginó que su gira terminaría de esa manera y aseguró que de cualquier forma está viendo posibilidades para presentarse en concierto sin tener que viajar de ciudad en ciudad.

‘Quiero agradecer a mi familia... mi banda... mi equipo... mis viejos amigos, @JudasPriest y, por supuesto, mis fans por su interminable dedicación, lealtad y apoyo, y por darme la vida que nunca jamás soñé que tendría. Los amo a todos... Los reembolsos de boletos están disponibles en el punto de compra’, finalizó.

¿Qué le pasó a Ozzy Osbourne?

Tras sufrir un accidente en el 2019 en el que se cayó en su casa, el rockero de 73 años tuvo una operación y aunque todo salió bien, su cuerpo cada vez fue más débil, sobretodo desde el 2020 cuando reveló que encima le detectaron la enfermedad de Parkinson, la cual ha afectado sus nervios desde entonces.

‘Tuve que someterme a una cirugía en el cuello, lo que arruinó todos mis nervios. Tengo entumecimiento en el brazo debido a la cirugía. Mis piernas se sienten frías, no sé si eso es Parkinson o qué… Es una sensación rara’, dijo en aquel entonces.





