Micky Huidobro responde a Christian Chávez por críticas a Molotov: “Le conviene llamar la atención”

El bajista de la agrupación mexicana generó más polémica con su respuesta.

La polémica entre Molotov y el ex integrante de RBD, Christian Chávez continúa, ya que luego de que la banda mexicana generara un debate por interpretar la canción P*to durante un concierto que ofreció en España, esto debido a que defendieron su éxito que pertenece al álbum Dónde Jugarán las niñas, el cual se lanzó en 1997 y calificaron como un “himno” de la comunidad LGBTQ+.

Hace unos días, Chávez se pronunció en redes sociales y relató la discriminación que ha sufrido por pertenecer a la comunidad, además de negar que dicha canción sea un himno ya que genera odio.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“No podemos decir que es un tema de la comunidad cuando hay mucho asesinatos por crímenes de odio. Hay tanta transfobia y tenemos que tener cuidado con eso”, dijo Chávez.

El cantante ofreció una entrevista para el programa Sale el Sol, en la que aseguró que le gusta Molotov y no tiene nada en contra de la banda, pero que P*to difunde un mensaje de odio que no debería de seguir existiendo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ahora, Micky Huidrobo, bajista de la agrupación mexicana, fue el primero en dar sus declaraciones acerca del tema.

“No sé quién es ese w**, pero qué se forme, no sé qué puedo hacer, a mí tampoco me gusta RBD, ¿Qué hago? Que se aliviane. No es mi culpa si alguien lo molestó con la canción. Está fuera de nuestras manos”, declaró.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Huidrobo insinuó que estas declaraciones por parte de Chávez solo son para causar polémica y convertirse en tendencia en redes sociales.

“Luego a la gente le conviene para mover sus redes o lo que sea. Andar llamando la atención por todos lados y normalmente lo que nosotros hacemos es no andar pelándolos porque darle pase a este tipo de cosas es llamarles la atención y que vean la oportunidad de andarse manifestando y no esta chido”, señaló en una entrevista con Sale el Sol.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

#Molotov responde a #Christian Chávez tras alzar la voz y declarar que una polémica canción del grupo, ha sido usada para lastimar a varios integrantes de la comunidad LGBTTIQ+#PájarosEnElAlambre 🐦 en #SaleElSol 🌞: https://t.co/GhOyR5YqvT pic.twitter.com/ivJcqifCXi — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) July 15, 2022

Podría interesarte