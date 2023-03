Todas las referencias que no notaste en ‘Endless Summer Vacation’, el nuevo disco de Miley Cyrus

Miley Cyrus nos sigue regalando cartas de amor propio y la amamos.

Miley Cyrus estrenó Endless Summer Vacation y después de escucharlo, probablemente, no volverás a tener nada igual. La cantante tiene la clave para plasmarnos a través de la música ese camino de transición que recorremos durante “el día y la noche”; cómo pasamos del desamor al amor propio, y de la tristeza a la fuerza.

Está bien estar rota, pero también lo está volver a sanar y continuar, así suena Endless Summer Vacation, una carta de 43 minutos que nos desgarra el corazón, pero también nos lo abraza y nos recuerda la fuerza que tenemos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

El significado detrás de Endless Summer Vacation de Miley Cyrus

Miley Cyrus nos sigue dando mensajes de libertad, amor propio y empoderamiento, pero también sobre pérdidas, desamor, dolor y cómo es estar en medio de la oscuridad. Por ello, la cantante ha dividido Endless Summer Vacation en dos partes, el día y la noche (AM y PM).

El lado AM es una representación del tiempo en la mañana, la energía y el potencial de nuevas oportunidades. Mientras que el lado PM representa la noche, la suciedad, el glamour y el lado salvaje que hierve, explicó la propia cantante.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

1. ‘Flowers’

‘Flowers’ es la primera canción de Endless Summer Vacation y es la encargada de abrir el lado AM. Es una canción que habla sobre la curación, el renacimiento, el amor propio y cómo las heridas del desamor se pueden convertir en flores.

Sí, ‘Flowers’ es una dedicatoria a Liam Hemsworth, pero eso no es lo único importante allí, sino lo que vino después de él a la vida de Miley, y en realidad a la de cualquiera que hayamos pasado por algo igual.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

2. ‘Jaded’

Se trata de una muy poderosa balada donde Miley reflexiona sobre un amor pasado, mostrando la contraparte de ‘Angels Like You’ (canción dedicada a Liam) donde asume sus responsabilidades, ahora destaca las acciones de su examor, incluso menciona que él siempre se sintió “aburrido”.

“Ángeles como tú no pueden volar aquí conmigo”, ‘Angels Like You’, 2020.

“Nosotros fuimos al infierno pero nunca volvimos…”, ‘Jaded’, 2023.

Asimismo, hace referencia a Slide Away:

“Sigue adelante, no tenemos 17. No soy quien solía ser. Dices que todo ha cambiado, tienes razón, hemos crecido”, ‘Slide Away’, 2019.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Ahora he tenido tiempo de pensarlo. Somos mucho mayores y el hueso es demasiado grande para enterrar. ¿No es una pena que termine así?”, ‘Jaded’, 2023.

3. ‘Rose colored lenses’

Después de la tormenta, llega la calma. Miley está lista para volver a enamorarse y lo demuestra con un sonido azucarado, soñador y muy “rosa”. Es un guiño totalmente dedicado al título de la canción, con una percepción optimista.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

‘Rose colored lenses’ tiene un gran paralelismo con ‘Malibu’, tema que lanzó justo en la época en la que también estaba enamorada.

“Miramos la puesta de sol mientras caminábamos. Pasaría el resto de mi vida aquí parado hablando”, ‘Rose colored lenses’.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Vacaciones de verano interminables, haz que duren hasta que muramos”, ‘Malibu’.

4. ‘You’

Una balda con una producción retro donde Miley se abre para decir que quiere un amor intenso, salvaje y de espíritu libre, un amor que no se sienta “aburrido”.

5. ‘Handstand’

Esta es la última canción AM y la transición al lado PM, de hecho el primer verso retrata el cambio. Hace analogías con velas para representar el placer y la sensualidad.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

6. ‘River’

El lado PM, precisamente el lado salvaje. ‘River’ es sensual y la misma Miley reveló que es “obscena” y habla de sexo, aunque también del amor que se cae como lluvia después de tiempos oscuros.

El videoclip fue grabado en la misma casa que ‘Flowers’ y algunos fans tienen la teoría de que los catorce bailarines que acompañan a la cantante, son una referencias a las catorce mujeres con las que Liam le fue infiel.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

7. ‘Violet chemistry’

Miley continua en el camino sexual y la letra no se trata de un ser amado, sino de tensión, esa pasión que se percibe enseguida entre dos personas que se desean.

“Hay algo entre nosotros que es demasiado importante para ignorarlo. puede que no sea eterno, sino nocturno nada más”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

8. ‘Muddy feet’

Ya no hay nada que esconder, Miley va directo al grano; está enojada, llena de rabia, no hay más, su pareja la engañó y ella ya no está dispuesta a tolerarlo. Está lista para una nueva vida y él esté “fuera de su casa”.

9. ‘Wildcard’

Esta canción podría transmitirnos un poco de debilidad en comparación de las otras, pero sólo es una muestra de que, aunque hagas todo por una persona, si ésta no es para ti, nada será suficiente.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

10. ‘Island’

Los pensamientos en la oscuridad de los que Miley hablaba sobre el lado PM de Endless Summer Vacation, están aquí. Después de experimentar el lado sexy y problemático de la noche, es momento de aquellos insomnios en los que los pensamientos te bombardean y te encuentras sola con ellos y la almohada.

11. ‘Wonder Woman’

‘Wonder Woman’ es la canción dedicada a la mujer maravilla, su abuela, quien lamentablemente falleció en agosto de 2020. La letra retrata la sabiduría que esta mujer especial le dio a su madre y su madre a ella.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Miley Cyrus ha aprendido de su pasado y de su presente, pero nosotros junto con ella gracias a cada una de sus letras que son cartas que, quizá, a nosotras nos cueste trabajo expresar.

Podría interesarte