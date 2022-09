Milla Jovovich, Zendaya y otros actores que son músicos y no lo sabías

A estos actores su talento artístico no sólo los ha llevado a la pantalla chica, si no también al mundo de la música.

Hollywood está lleno de talento y sin lugar a dudas los actores y actrices que lo integran lo han demostrado a lo largo de los años a través de sus exitosas carreras, sin embargo, hay quienes también en algún punto de su vida han incursionando en otros ámbitos más allá del cine o la televisión como el mundo de la música.

Ese es el caso de Johnny Depp, Zendaya o la mismísima Milla Jovovich, de quien poco se sabe que en los noventa lanzó un par de discos de música. Así es, la actriz de Resident Evil fue cantante y seguro ni lo sabías, pero tranqui, que aquí te vamos a revelar quiénes son todos esos famosos actores que también son músicos.

Johnny Depp

Como te contamos aquí, la verdadera pasión del actor de Piratas del Caribe es la música, pues desde antes de ser famoso quiso ser músico e incluso fue integrante de algunas bandas de rock y actualmente toca la guitarra y canta en “Hollywood Vampires” junto a Alice Cooper, Joe Perry de Aerosmith y Tommy Henriksen.

Charlotte Gainsbourg

La musa británica-francesa del director de cine Lars Von Trier, quien apareció en la película “La ciencia del sueño” junto a Gael García, antes de aparecer en cine (en 1983), ya había incursionado en la música y a la fecha mantiene su proyecto solista como Charlotte Gainsbourg.

Durante su carrera musical ha tenido importants colaboraciones como con Beck, Danger Mouse, Paul McCartney, Air y hasta con la mismísima Madonna.

Keanu Reeves

Es imposible pensar que Keanu Reeves hace algo mal y para muestra el hecho de que además de ser una gran persona y actor, también es músico y toca el bajo. Sí, el bajo...

Resulta que en la década de los noventa fue el bajista de un grupo de grunge llamado Dogstar que era integrado también por el baterista Robert Mailhouse y los guitarristas Gregg Miller y Bret Domrose.

La banda de Reeves logró alcanzar la fama e incluso se fueron de gira con David Bowie y Bon Jovi para abrir sus conciertos.

Milla Jovovich

Probablemente uno de los casos menos conocidos es el de la actriz de “Resident Evil” y “El Quinto Elemento”, Milla Jovovich, quien mientras despuntaba su carrera en el cine lanzó dos discos de folk rock y alternativo en los que además fue compositora.

La Divina Comedia fue su primer álbum de estudio en honor a la obra de Dante Alighieri y de él se lanzaron tres sencillos: “Bang Your Head”, “It’s Your Life” y “Gentleman Who Fell”, del cual existe un video musical.

Pese a que después de eso no lanzó ningún disco, sí ha creado canciones para algunas de las cintas en las que ha participado.

Zendaya

Algunos tienen muy presente que Zendaya canta y baila por convertirse en una estrella de Disney desde su infancia, sin embargo, pocos saben que grabó canciones de forma independiente y hasta lanzó los sencillos “Swag It Out” y “Watch Me” en 2011.

En 2012 firmó con Hollywood Records y lanzó su primer sencillo llamado “Replay”, el cual alcanzó el número 40 en la lista de los Billboard Hot 100 en Estados Unidos. Otro de sus éxitos fue “Rewrite the Stars” en colaboración con Zac Efron para la banda sonora de “The Greatest Showman” en 2018.

