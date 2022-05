Mira a Harry Styles leer un cuento para bebés en CBeebies

Prepárate para dormir con la relajante voz de Harry Styles leyendo un cuento sobre una casa llena de amor.

Harry Styles no necesita hacer realmente nada para ganarse el corazón de sus fans: ya lanzó ‘Harry’s House’, inició una gira que llegará a México y hasta cantó con Shania Twain en Coachella. No obstante, escucharlo leer un adorable cuento para niñas y niños, en un canal famoso por su programación dirigida específicamente a los bebés, lo coloca en otro nivel de carisma.

Harry Styles leyó el cuento corto ‘In Every House on Every Street’ (’En cada casa en cada calle’), vestido con una pijama de color café con lunares azules, desde lo que llamó su hogar:

“Hola, soy Harry. Bienvenidos a mi casa. Me encanta estar aquí, amo escuchar música, leer y estar con mis amigos. La historia para dormir de hoy es sobre una casa llena de amor y risas, se llama ‘In Every House on Every Street’. Es de Jess Hitchman con ilustraciones de Lili La Baleine”.

Harry Styles lee la historia de Hitchman sobre una casa. No es solamente un lugar para para comer y dormir, sino que cada una de sus habitaciones tiene otros propósitos: charlar, jugar a disfrazarse, construir fuertes con cobijas y almohadas y pasar tiempo juntos. “Amo esta historia”, dice Styles. “Cada casa es diferente, pero cada casa tiene algo en común: todas las cosas maravillosas que las familias y los amigos hacen en ella. No importa si vives en una casa, un departamento o un bote. Es el amor lo que convierte al lugar en el que vives en un hogar”.

Harry Styles es uno de los cantantes y artistas que han aparecido en CBeebies, leyendo historias para dormir a los bebés. Antes también lo hicieron Dave Grohl, Iggy Pop, Tom Hardy y Daniel Redcliffe, entre otros. Si no tienes bebés en casa, la relajante voz de Styles también funciona en los adultos (créeme).

