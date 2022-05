Muere Alan White, el legendario baterista de YES

White fue considerado uno de los mejores bateristas en la historia del rock progresivo.

Este 26 de mayo será recordado como un día triste en la historia de la música. Después de la repentina muerte de Andy Fletcher, tecladista de Depeche Mode, nos enteramos de que Alan White, baterista de la mítica banda de rock progresivo YES, falleció a la edad de 72 años después de una corta enfermedad. Así lo dio a conocer la banda en un comunicado:

“Es con una gran tristeza que YES anuncia que Alan White, su querido baterista y amigo desde hace 50 años, falleció a los 72 años después de una breve enfermedad. La noticia ha impactado y entristecido a toda la familia YES”, escribieron. Algunos problemas de salud habían mantenido a Alan White lejos de los escenarios y Jay Schellen había ocupado su lugar.

White acababa de celebrar 40 años de casado con su esposa Gigi y estaba a punto de participar con su banda en la celebración del 50 aniversario de ‘Close to the Edge’.

Alan White, considerado uno de los mejores bateristas de la historia, nació en 1949 en County Durham. Antes de trabajar con YES, Alan fue parte de Plastic Ono, la banda de John Lennon, y el famoso álbum ‘Imagine’. También trabajó con otro Beatle, George Harrison, en ‘All Things Must Pass’, además de múltiples colaboraciones con músicos como Ginger Baker, Joe Cocker, Gary Wright, Doris Troy y Billy Preston. En 2017, el baterista entró al Rock and Roll Hall of Fame con sus compañeros de YES.

Yes tendría una gira en Reino Unido para celebrar los 50 años de la banda y el lanzamiento de su disco ‘Close to the Edge’, con el que Alan White se unió a la banda en 1972. Ahora, Yes dedicará su gira, que inicia en junio de 2022, a la memoria de su baterista.









