“Muy dentro de mí”, la canción de amor que Marc Anthony le dedicó a JLo

Marc Anthony y Jennifer Lopez estuvieron casados durante siete años y él le dedicó uno de sus temas más famosos... mucho antes de que ella regresara con su ahora esposo, Ben Affleck.

En 2022, Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en Las Vegas, en una boda secreta y express, meses después de anunciar su compromiso. Fueron una de las parejas favoritas de Hollywood hace casi 20 años, pero no siempre estuvieron juntos; cancelaron su compromiso en 2004, después él se casó con Jennifer Garner y tuvo tres hijos. JLo, por su lado, siguió su vida con Marc Anthony, el padre de sus dos hijos.

El cantante puertorriqueño-estadounidense estuvo casado con Jennifer Lopez desde 2004 hasta 2011. Antes de eso, en 1999, Marc Anthony escribió junto con Corey Rooney una canción que sería una de varias dedicadas en vivo a su futura esposa: “Muy dentro de mí”, cuya versión en inglés se titula “You Sang To Me”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Qué dice “Muy dentro de mí” de Marc Anthony?

La canción habla de una relación en la que ella llegó a “cantarle” y a cambiar su forma de enamorarse. “Hoy contigo sé lo que es vivir, sin tu amor yo no quiero seguir” dice él, “esta vez no tengo miedo a amar”. Esta fue parte del disco ‘Marc Anthony’ del 99, pero a mediados de la década de los dosmiles el cantante se la dedicó en vivo a JLo. Aunque hace más de una década que no están casados y ella acaba de celebrar su boda con Ben Affleck, los dos cantantes siguen siendo buenos amigos por sus hijos Emme y Max.

“Muy dentro de mí (You Sang To Me)” - Marc Anthony

Solo quiero que vuelvas a mí

para otra vez poder sentir

lo que es amor, estaba muerto de dolor

sin ti mi vida ha sido gris

y no hay nada que me haga más feliz

que escuchar tu voz, oh, junto a mí

Hoy contigo sé lo que es vivir

sin tu amor yo no quiero seguir

ya no tengo miedo a amar

esta vez no tengo miedo a amar

Oh, que bello es amarte así

que suerte es tenerte a ti

escuchar tu voz, oh, junto a mi





Todo el tiempo que estuviste aquí y nunca te vi

y la luz de amor brillaba ardiendo en tu mirar

que ciego fui, nunca te vi

y hoy te siento

muy dentro de mí

Esa llama de amor solo la enciendes tú

como extraño ver tu rostro bajo el cielo azul

Que ciego fui nunca te vi

y hoy te siento

muy dentro de mí





Y pensar que hoy vives en mí

no sabía que podía existir

este amor entre los dos

hay tanto amor entre tú y yo





Tus palabras me llenan a mí

me motivan y me hacen sentir libre

Todo el tiempo que estuviste aquí y nunca te vi

y la luz de amor brillaba ardiendo en tu mirar

que ciego fui nunca te vi

y hoy te siento

muy dentro de mí

Esa llama de amor solo la enciendes tú

cómo extraño ver tu rostro bajo el cielo azul

Que ciego fui nunca te vi

y hoy te siento

muy dentro de mí

Podría interesarte