Cuando las Torres Gemelas cayeron y se creó una de las mejores bandas de la historia

My Chemical Romance fue creado como una especie de terapia para los integrantes tras vivir el 9/11

Cuenta la leyenda que Gerard Way estaba sentado en un ferry, mientras cruzaba el río Hudson, cuando el primer avión golpeó las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, y aunque el no atestiguó el primer golpe en tiempo real, este evento dejaría una profunda cicatriz en el que en aquel momento era un becario para Cartoon Network, y el cual hizo que guardara los lápices y fundara My Chemical Romance como una forma de terapia.

Durante la ComicCon de Los Ángeles del 2019, Way platicó sobre el origen de MCR y aseguró que tras los sucesos del 9/11 decidió tomar la guitarra nuevamente para escribir ‘Skylines And Turnstiles’, que lo inclinó a llamar a Matt Pellissier, Ray Toro y a su hermano Mikey para construir esta banda que representaría la voz de una generación completa.

Explicó en este panel que la música formó parte de la terapia para mitigar el estrés post traumático que los integrantes de la banda experimentaron tras la tragedia, y que funcionó como un excelente método para procesarlo.

‘Skylines and Turnstiles’ apareció en el álbum debut de MCR, I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love, donde es evidente que Way escribió sobre la destrucción.

Los escenarios post apocalípticos suelen salir a flote en los temas del frontman, algo que él mismo no niega, pues en una entrevista para Newsweek afirmó que una de las razones más grandes por las que comenzó My Chemical Romance fue debido a que había sido testigo, en tiempo real, de la caída del World Trade Center en Nueva York el 9/11.

Aseguró que sintió la tragedia como si fuera el fin del mundo, como un apocalipsis, pues al estar rodeado de cientos de personas en el río Hudson, mientras veían los edificios caer, describió el ambiente como una ola de angustia humana que jamás había sentido, y desde ese momento no ha dejado de preguntarse cómo será el verdadero fin del mundo y que harían todos al saber que les queda poco tiempo.

Además, aceptó que el video musical para ‘Welcome to the Black Parade’ también parece secuela de los hechos ocurridos el 11 de septiembre, hecho que algunos fans ya habían notado, sobretodo por el hecho de que el sencillo se estrenó unos días después del aniversario de la caída de las Torres Gemelas.

Way comparó la sensación de presenciar la tragedia a estar en una película de desastre o de ciencia ficción, mezclado con un sentimiento de negación. De hecho, aseguró que por un momento se sintió como estar en el filme Día de la Independencia, aunque en esos instantes nada tenía sentido, como si su cerebro no pudiera procesarlo ya que, como se considera una persona empática, dijo que interiorizó muchas sensaciones ajenas ese día.

Letra de ‘Skylines And Turnstiles’

You´re not in this alone. Let me break this awkward silence. Let me go, Go on record, Be the first to say I´m sorry. And hear me out. And if you take me down, Would you lay me out? And if the world needs something better, Let´s give them one more reason now. We walk in single file, We light our rails and punch our time, Ride escalators colder than a cell. This broken city sky, Like butane on my skin, And stolen from my eyes. Hello, Angel. Tell me, where are you? Tell me where we go from here. This broken city sky, Like butane on my skin, And stolen from my eyes. Hello, Angel. Tell me, where are you? Tell me where we go from here. Tell me we go from... And in this moment we can´t close the lids On burning eyes. Our memories blanket us with friends we know, Like fallout vapor. Steel corpses stretch out towards an ending sun, Scorched and black. It reaches in and tears your flesh apart, As ice cold hands Rip into your heart. That´s if you´ve still got one that´s left Inside that cave you call a chest. And after seeing what we saw, Can we still reclaim our innocence? And if the world needs something better, Let´s give them one more reason now. This broken city sky, Like butane on my skin, And stolen from my eyes. Hello, Angel. Tell me, where are you? Tell me where we go from here. This broken city sky, Like butane on my skin, And stolen from my eyes. Hello, Angel. Tell me, where are you? Tell me where we go from here. Tell me we go from here.

En portada: Facebook oficial de MCR

