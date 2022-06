Nandi Bushell, la baterista de 12 años que se une a Foo Fighters para el homenaje a Taylor Hawkins

Nandi había tocado “Everlong” junto a Dave Grohl y compañía. Ahora será parte de un concierto tributo al fallecido baterista.

En 2020, Nandi Bushell de 10 años se hizo viral por ser una virtuosa baterista. Su cover de “Everlong”, una de nuestras canciones favoritas de Foo Fighters, acumula casi seis millones de reproducciones en YouTube. Su fama de Internet llegó a oídos de Dave Grohl, con quien protagonizó una batalla de baterías de la que salió avante, y la llevó a tocar junto a Lenny Kravitz en su concierto en Londres. Sobra decir que Nandi era una gran admiradora de Taylor Hawkins e incluso tocó “Everlong” en un concierto de su banda en 2021, mientras él disfrutaba del show.

Taylor Hawkins falleció en Colombia el 25 de marzo de 2022 antes de la presentación de Foo Fighters en el festival Estéreo Picnic de Bogotá. La banda prepara algunos conciertos en homenaje a Hawkins y Nandi Bushell ya fue confirmada para ser parte en el Wembley Stadium de Londres: “Será el mayor privilegio de mi vida acompañar al señor Grohl en el escenario con Pat, Nate, Chris y Rami en tributo a mi héroe y amigo”, escribió en Instagram. “¡Vamos a hacer de este show la noche más grandiosa en la historia del rock en tu honor, señor Hawkins!”.

Los conciertos en memoria del baterista en Wembley Stadium incluirán a músicos como Brian May y Roger Taylor de Queen, Geddy Lee y Alex Lifeson de Rush, Josh Homme de Queens of the Stone Age, Mark Ronson, Stewart Copeland de The Police, Wolfgang Van Halen, Chris Chaney de Jane’s Addiction, Omar Jakim, Chrissie Hynde de The Pretenders, Liam Gallagher y la banda de covers del baterista, Chevy Metal.

En Los Angeles, el concierto tributo a Taylor Hawkins incluirá a Miley Cyrus, Joan Jett, Alanis Morisette, Gene Simmons de KISS, Nikki Sixx de Mötley Crüe, Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers, Luke Spiller de The Struts, Jon Theodore de Queens of the Stone Age, Pat Wilson de Weezer y Brad Wilk de Rage Against the Machine, entre otros músicos que han confirmado su presencia durante los últimos días.

