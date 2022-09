Natanael Cano afirma que ya se cansó de hacer música, cantar y ser artista

El compa Nata ya se cansó… y apenas tiene 21 años.

Natanael Cano, el mayor exponente de los corridos tumbados, afirmó durante una entrevista que a veces ya se siente cansado de hacer música, de cantar y, en general, de ser artista. “A veces me canso de hacer música, a veces no quiero cantar, a veces no quiero ser artista, a veces no quiero salir del cuarto”, reveló durante una plática con el productor Pepe Garza en su canal de YouTube.

El “Compa Nata” aclaró que, pese a que le ataca esta fatiga, saca energías para seguir adelante. “Pero saco ganas, me pongo a pensar, agarro ganas de esto y de lo otro, me recargo y vámonos a meterle”, afirmó el interprete de “El drip”. Y recalcó: “Está difícil estar activo en el estudio, en la música, está cabrón, es un balance”.

Durante la entrevista confesó que antes podía crear 20 canciones en el estudio sin darse cuenta pues siempre había fiesta a la par del trabajo ya ahora se sentiría afortunado de tener la misma cantidad de canciones para un proyecto.

“Tal vez otros dicen: ‘Es muy fácil’, tienen todo, ganan bien, pura música y fiesta, pero faltan ganas a veces. Si eres una persona como yo que a veces no tienes inspiración, pues no vas a tener ganas de nada; ahí dije: No quiero ser el mejor, no quiero ser el número uno, quiero vivir a gusto y tranquilo”, explicó Natanael.

Durante la entrevista el hermosillense afirmó que sus fans no van a conocerlo a través de sus publicaciones en las redes sociales pues él es humilde, pero le gusta demostrar lo contrario: “Antes mi mentalidad era: ‘Yo quiero ser el mejor, el mejor’, ¿Me entiendes? Porque iba empezando, me quería comer el mundo y a todos, y así ‘yo soy el más ver**’, y ahorita ya estoy así de que ‘ya no puedo con esto’”, expresó.

