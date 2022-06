Natanael Cano corre a sus fans y amenaza con echarles a la policía

El cantante pide que mejor ya no se tomen fotos con él: “Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez”.

Con un porte muy al estilo de antes, el cantante de corridos tumbados Natanael Cano corrió a sus fans de un estudio y hasta los amenazó con mandar a la policía. El hecho quedó registrado en video y ya circula por las redes sociales. Aparentemente, Natanael estaba grabando nueva música en el estudio y salió un par de veces para hablar con la gente que lo esperaba detrás de la reja y le pedía fotos. Sin embargo, eso no fue suficiente para calmar la natanaelmanía.

“Ya salí cuatro veces, ya los saludé, ya todo; dejen de grabar”, dice Natanael Cano. “Les vamos a mandar a la policía”. Al mismo tiempo, una voz infantil le pide 500 pesos a cambio de retirarse del lugar. Vamos con las imágenes:

A través de su cuenta de Instagram, Natanael pidió a sus fans que ya no le exijan fotos. “Si me ves patinando o en la calle, mejor no me pidas foto. Que no las doy, no por mamón. Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez. HAHAHA no funciona así bebés, perdón”, escribió.

El cantante aclaró que seguirá tomándose fotos en conciertos, pero en ningún otro lugar. Esto hizo que le llovieran críticas al por mayor. Recientemente dijo sentirse triste, porque dicen que no quiere a sus fanáticos: “Una cosa es que a veces se pasen de lanza y otra es que crean que uno es un objeto como: ‘Ponte ahí para la foto’. No soy un objeto, soy un humano, una persona”. Y tiene razón, ¿no?

