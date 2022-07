Modestia aparte: Natanael Cano dice que no hay ningún mexicano más talentoso que él

El creador de los corridos tumbados cree que él es el mejor artista de México y nadie puede superarlo.

Natanael Cano ha dicho muchas cosas: que le gustaría ser presidente en el año 2070 (aunque no especificó de qué país), que el regional mexicano no sería lo mismo sin él y que, además, le va a echar a la policía a sus fans (para ser justos, hay que aclarar que le pedían autógrafos sin parar cuando él ya estaba harto). Ahora, el músico de 21 años dejó la modestia a un lado y dijo en su Instagram que no existe un artista tan talentoso como él (y si existe, todavía no lo ha encontrado).

“Pregunta seria. ¿Ustedes creen que en México exista alguien con más futuro y talento que yo?”, dijo. “Es algo que siempre me pongo a pensar, pero todavía no lo encuentro. So, no creo. Estamos hablando de México, nada más. Nosotros tenemos potencial para meternos a cualquier país. Pero nosotros tenemos potencial para meternos a cualquier país, sabes. Ustedes tranquilos y yo nervioso, el artista número uno”.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Así es, Natanael Cano opina que él es el mejor artista de México y un digno representante de este país más allá de sus fronteras. El cantante y autor se ha presentado en festivales como Coachella en Indio, California, junto a artistas mexicanos como Grupo Firme, Ed Maverick y Banda MS.





Podría interesarte