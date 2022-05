Nicole Horts presentó ‘ENTREVAYUS’ con una narrativa especial entre un hilo rojo

La cantautora mexicana es una de las grandes propuestas en el género urbano mexicano.

Nicole Horts es una cantautora mexicana que se caracteriza por explorar y fusionar diversos géneros musicales entre el Soul, R&B, Hip-Hop, Pop y Funk con una propuesta innovadora y muy original que ha conquistado los oídos del público mexicano.

Además de la mezcla de géneros, lo que también destaca a Nicole Horts es su narrativa que va más allá de explorar en relaciones amorosas sino también en el autoconocimiento, lo cual corrobora su más reciente EP ‘ENTREVAYUS’ que además es la otra perspectiva contada del anterior ‘VAYU’.

Sobre ‘ENTREVAYUS’

Al respecto, platicamos con Nicole Horts sobre ‘ENTREVAYUS’, del cual comentó: “Es una continuación paralela o de otra perspectiva de ‘VAYU’ que es el EP pasado, que es justo una historia de amor-desamor, lo que buscaba con ‘ENTREVAYUS’ es uno, sonoramente darle como espacio a los géneros que probé en ‘VAYU’, y darles como más espacio. Hacerlo más un mundo, y me gustaba mucho la idea conceptual de poder contar la historia por los dos lados”.

En pocas palabras señaló que lo que estaba buscando era contar la historia con otra perspectiva: “¿Qué tal la perspectiva de la otra persona en la relación? Eso es ‘ENTREVAYUS’, la perspectiva de la otra persona de la historia, son como canciones espejo”.

Sobre las llamadas canciones “espejo” hizo mención de algunas: “Tenemos a ‘Fuego’ con ‘Karma’, ‘Girasol’ con ‘Aire’, ‘La que calla’ y ‘Nubes’, como que hablan un poco de lo mismo y es como la continuación de la historia, como lo que pudo haber pasado, como una suposición”.

¿Qué hay sobre los hilos rojos de Nicole Horts?

Nicole Horts en su trabajo hace mucho énfasis en los llamados “hilos rojos” y al tanto quisimos indagar sobre ello, nos explicó: “Lo de los hilos rojos tiene muchas explicaciones, muchos lados de donde lo puedes ver. Una es la teoría del hilo rojo del destino que es la parte japonesa, china y creo de la India, que se supone que no se rompe solo se enreda pero tú siempre estás conectada a la persona que es tu alma gemela”.

“‘La que calla’ (su single), es como una critica de cierta manera, yo creo que te enreda demasiado el hilo y ya te estás asfixiando, lo cortas tú, no quieres un hilo que te esté matando”, señaló.

Así como hizo énfasis: “Los hilos representan como muchos sentimientos, ansiedad y cosas que cargamos que son nuestros, y dependiendo de qué situación supongo que el karma te empiedra más, ‘La que calla’ es justo lo que te enreda y en ‘Girasol’ lo que te conecta con alguien más, es como esa parte de cómo somos cambiantes y hay cosas que son nuestros demonios y a la misma vez lo más lindo de nosotros”.

Sobre el lanzamiento de ‘La Que Calla’

Sobre ‘La Que Calla’ su más reciente sencillo, Nicole Horts nos compartió: “Es una canción en la que le estoy hablando a la persona no ansiosa, a la Nicole no ansiosa le estoy diciendo como: ‘Oye, donde estás? ¿Por qué te estás callando si la persona no ansiosa te está atacando?’ Es para mí una manera de reflejar la desesperación que a veces tengo porque yo sé que no soy mi ansiedad, sale de mí pero yo no soy la ansiedad”.

Mientras que: “La parte con ‘Nubes’ cuenta esta historia que dice: ‘Si no sabes lo que quieres tampoco me quieres a mí', y sí es real pero a lo mejor es que la otra persona tiene problema de ansiedad y de miedos y de cosas internas que a lo mejor van más allá de esa persona, es una manera de también de explicar la historia, buscar la realidad del otro. Son diferentes perspectivas, es ese espejo”.

Respecto al videoclip nos comentó: “En el video buscábamos que los hilos se notaran un poco más que no fuera ya tan abstracto sino que dominaran un poco esta temática del video como ente vivo. Busqué que fuera un video que tuviera un acercamiento más personal a cómo me veo a lo mejor en mi casa, en mi cama, a diferencia de los demás videos que tengo, quería enseñar el lado de Nicole ansiosa. Enseñarme como de mis dos lados”.

Y agregó: “Yo siempre quise enseñar esa parte más natural pero creo que tenía que encontrar la canción, obviamente esa canción surge mucho por la pandemia, porque la ansiedad en la pandemia nos pegó a todos el triple, fue la canción que me llevó a enseñarme así”.

Pues de acuerdo a Nicole Horts: “Si ya estoy siendo muy vulnerable con la letra y decir que la ansiedad me domina a veces y perder el control creo que también era importante no maquillarme como físicamente, no maquillar quién soy”, y puntualizó: “Sí tiene que ver con la pandemia, más la parte de ansiedad”.

¿Cómo fue la cuarentena para Nicole Horts?

El encierro no fue fácil para los músicos, y al respecto, fue inevitable preguntarle a Nicole Horts cómo fue trabajar su arte durante ese tiempo: “Fue muy complicado, checando mi proyecto yo estaba muy preocupada porque algo my importante para arrancar también es tocar y lo primero que se paró fue eso”.

Agregó: “‘VAYU’ fue de pandemia y ‘ENTREVAYUS’ también, entonces esa parte de no poder tocar para mí fue como muy complicado porque sí necesito esa inspiración también… y creo que todo en la vida pasa por algo y nos ayuda a lo que tenemos que hacer en ese momento aunque no sea lo que veamos”.

Sin embargo, compartió: “Tuve como todo un proceso muy transformador en la pandemia sobre todo en cómo veo muchos temas de los que hablo me conocí mucho a mí y creo que eso me ayudo mucho también a expresarlo en el arte y también a encontrar facetas, a tocar el hoyo y entrar así a lo más profundo de ti y al mismo tiempo encontrar la contraparte de salirte de ahí”. Y señaló: “Encontrarme en esas facetas, es parte del encierro”.

Sobre lo que viene para Nicole Horts

Con la reactivación de conciertos y festivales tras la cuarentena, fue inevitable preguntarle a Nicole Horts sobre si tiene en planes alguna presentación en vivo.

Al respecto compartió: “Todavía no tenemos fechas 100% confirmadas, muy pronto lo voy a anunciar en mis redes sociales, para verlos todos ahí porque estoy muy emocionada de por fin tocar en vivo, me urge verles las caras y que cantemos juntos. Es muy importante para mí porque es una onda de vibras y las vibras se sienten cuando estamos ahí, me urge sentir como esa vibración y que vibremos todos juntos con la música”.

Así como señaló sobre una posible colaboración: “Estamos trabajando en el álbum que esperamos sacar próximamente antes de que acabe el año pero 100% va a haber colaboraciones pronto, mucha música, show, no vamos a parar”, pues: “Hay mucha banda del hip-hop mexicano que me encanta, tanto mujeres como hombres”.

El proyecto de Nicole Horts es uno de los más frescos y cool de la escena musical mexicana, y al tanto, aquí te dejamos su sencillo ‘La Que Calla’.

